Novia viral revela por qué salió huyendo de su boda

CIUDAD DE MÉXICO. El pasado 14 de febrero un inusual acontecimiento se vivió en Bagua, Perú, cuando una de las novias que participaba en una boda masiva tomó la decisión de no casarse y se alejó corriendo del altar.

La escena quedó registrada en video y en poco tiempo se hizo viral en TikTok, generando memes y reacciones en redes sociales.

A medida que la historia se difundía, se conocieron más detalles sobre los protagonistas del momento. La joven fue identificada como Elena Barrantes, mientras que su prometido era Clever Huayán.

Pronto surgieron teorías sobre lo ocurrido, incluyendo la versión de que la novia habría sido amenazada por un hombre obsesionado con ella. Sin embargo, la verdadera razón detrás de su decisión se dio a conocer a través de una entrevista en televisión.

Novia revela por qué huyó de su boda

Un programa logró contactar a Elena Barrantes para conocer su versión de los hechos. Durante la entrevista, la joven desmintió por completo los rumores de una posible amenaza y explicó que su rechazo al matrimonio tenía que ver con una infidelidad por parte de su pareja.

«Él me engañó, me traicionó con otra chica de allá de Bagua. Mi amiga me había dicho que mi novio me sacaba la vuelta. Le dije que les tome una foto y los vieron besándose románticamente. Yo vi la foto de él besándose con otra”, reveló Elena.

Según su testimonio, la revelación de la infidelidad llegó un día antes del matrimonio, cuando recibió fotografías que evidenciaban la traición de su novio. Aunque ya estaba todo listo para la boda, decidió seguir adelante con la ceremonia, pero solo para rechazarlo públicamente y así darle una lección de vida.

«Yo me iba a casar el día 14 de febrero y la foto me llegó el día 13 de febrero. Fueron dos fotos y mi amiga me pidió que no la comprometa con nada. Hasta ese momento yo no había dicho nada, todos los planes de matrimonio seguían. Lo hice para darle una lección, para que sepa que no se juega”, añadió.

¿Qué pasó después con la pareja?

Luego de lo sucedido en el altar, la relación entre Elena y Clever no terminó por completo. A pesar del escándalo, la joven confesó que decidió darle otra oportunidad, pues su prometido le rogó que no lo dejara. Sin embargo, aseguró que sus sentimientos ya no eran los mismos.

«Yo solamente lo quiero, pero no lo amo», mencionó en la entrevista.

Por otro lado, Clever Huayán también apareció en el programa para enfrentar la situación. Visiblemente nervioso, admitió que le fue infiel a su pareja y le pidió disculpas públicamente.

También expresó su deseo de enmendar su error y hacer lo necesario para recuperar la relación.

Antes de finalizar la entrevista, la conductora ofreció su apoyo legal a Elena, ya que su imagen y voz estaban siendo utilizadas sin su autorización con fines comerciales.

Además, lamentó no haber podido ayudar a la pareja a reconciliarse, ya que quedó claro que el daño aún no había sido superado.

Con información de EXCÉLSIOR