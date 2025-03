Postergar y cuidar aliados

Adelanto mi disculpa por citar a un personaje infantil pero, como dijo el CHAPULÍN COLORADO: “lo sospeché desde un principio.”

Cuando asomó la intención de CLAUDIA SHEINBAUM de reformar la ley para anular la reelección inmediata y las candidaturas entre parientes en plazo próximo, al menos un par de veces me permití reparar en un detalle. El “cuando”.

Había la corazonada de que algunos grupos de interés buscarían aplicar tales modificaciones hasta el 2030, aunque el plan de SHEINBAUM las quería vigentes en 2027.

Pero ella pone y la pandilla dispone. Se aprobó en el Senado la referida iniciativa, pero un fatal artículo transitorio sugerido por el Partido Verde y apoyado por ADÁN AUGUSTO cambió la fecha para el 2030, dizque para tranquilizar a las bancadas.

Esta fue desde un principio la duda. El “timing” de dichas reformas. Si bien parece firme la convicción de CLAUDIA en favor de las medidas, también es un hecho su insólita capitulación ante los emisarios del pasado.

Aquellos que reciben línea desde Palenque, como en los años setenta les llegaba de San Jerónimo. Por menos que eso, en 1977 el entonces diputado AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA perdió el liderazgo cameral.



ALGUNOS EJEMPLOS

Amén de anular la reelección inmediata, hay especial interés en la doctora por evitar el traspaso de poderes ejecutivos (gubernaturas y alcaldías) entre parientes cercanos. Es decir, cónyuges, hermanos, hijos.

En este espacio he citado como ejemplos a HUMBERTO y RUBÉN MOREIRA VALDEZ, en Coahuila. Sin olvidar el tema de Reynosa (MAKA y MAKITO) o el feliz matrimonio formado por CLARA LUZ FLORES y ABEL GARZA GUERRA, quienes durante 12 años seguidos gobernaron la municipalidad de Escobedo, Nuevo León. Nomás se pasaron la pelotita.

Casos de nepotismo (así lo calificó CLAUDIA) más extendido de lo que pensamos. En efecto, merece aplauso el buen propósito de la doctora, con dicha salvedad. Le alteraron la fecha. Al entrar en vigor hasta el referido 2030, queda abierta la puerta para que algunas familias sigan lucrando de dicha laguna legal.

Por citar otro ejemplo, los hermanos MONREAL ÁVILA en la gubernatura de Zacatecas, donde ya estuvo RICARDO, ahora despacha el hermano DAVID y los planes apuntan al hermano SAÚL, actual senador y antes alcalde del terruño familiar, Fresnillo.

Municipio afamado como destino del turismo religioso, sitio de peregrinación y santuario del llamado “Niño de Atocha”, al que los MONREAL veneran de manera pública.



TORO Y TORITA

Más preocupa el estado de Guerrero, gobernado teóricamente por EVELYN SALGADO quien llegó de última hora como candidata emergente, cuando una resolución de la autoridad electoral retiró el registro a su padre FELIX SALGADO MACEDONIO.

La explicación del INE (refrendada por el TEPJF) habló de irregularidades cometidas por FÉLIX en precampaña. No presentó informe de ingresos y egresos, incumplió principios de transparencia. Además de proselitismo anticipado, cuyos gastos tampoco fueron fiscalizados.

En paralelo, fue motivo de escándalo la existencia de, al menos, cinco acusaciones contra SALGADO MACEDONIO por violación. Entre las víctimas, una menor de edad.

Pero AMLO se movió rápido y encontró una salida astuta que enfrió a la opinión pública, sin romper con su amigo de toda la vida. Endosar la candidatura a la hija y actual gobernadora EVELYN.

Medida que funcionó en las urnas y empoderó a la inexperta treintañera, pero sembró una duda y también un temor. (1) Que el poder tras el trono y verdadero mandamás de Guerrero sea su padre (2) y que el mismo FELIX busque de nuevo el cargo en 2027. Algo parecido a una reelección.

De hecho, encabeza hoy la lista de prospectos. Acaso haya aprendido la lección tras el tropiezo de 2021. Podría ahora ser cuidadoso en sus gastos, puntual en el reporte de ingresos y discreto en su proselitismo anticipado.

Pero los expedientes de violación siguen ahí, al menos como argumentos de sus adversarios. Aunque esta vez contaría con la ventaja de un Poder Judicial controlado por MORENA, incluyendo al Tribunal Electoral.



CASOS RECIENTES

Esto lo comenté el pasado 24 de enero (Interiores, “Dos reformas, sin prisa”, https://tinyl.io/Byyg) al subrayar que en ambos proyectos de ley, tendría importancia el año de su aplicación. Su entrada en vigor.

En medios se dice que la decisión de reubicar la fecha hasta 2030 se debió a presiones del senador del PVEM MANUEL VELAZCO, exgobernador de Chiapas y aliado cercano de CLAUDIA.

Muy claras sus intenciones de que el gobernador de San Luis Potosí, RICARDO GALLARDO, herede el cargo a su cónyuge y actual senadora RUTH GONZÁLEZ.

La memoria es útil en casos así. Nadie duda que JOSÉ LÓPEZ PORTILLO fue un desastre mayúsculo como presidente. Pero era buen jurista y catedrático en materias como Teoría del Estado y Derecho Constitucional .

En las reflexiones que solía filtrar entre dichos y discursos, figuraba su postura de que toda reforma legal debe formularse siempre para atender necesidades reales del país. Nunca con dedicatoria a personas específicas.

Mire usted, en la administración obradorista se hicieron al menos dos cambios así. Para permitir que (1) un hijo de extranjeros (TAIBO) asumiera la dirección del Fondo de Cultura Económica y (2) un caballero sin licenciatura terminada (VILLAMIL) fuera presidente del Sistema Público de Radiodifusión.

Aunque no sean idénticos los casos, la postergación de las leyes antinepotismo y antirreelección parece una decisión adoptada en función de personas concretas. Ello, aunque las oposiciones clamen inútilmente en el desierto, exigiendo su aplicación inmediata.



