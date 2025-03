Prometen justicia a joven muerto por GE

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Gobierno de Tamaulipas, prometió justicia a la familia del menor Pedro Israel Malpica Domínguez, asesinado por elementos de la Guardia Estatal el 13 de octubre del 2024 en Reynosa.

El Secretario General de Gobierno, Héctor Villegas González, destacó la buena conducta y honorabilidad de Pedro Israel “siendo este el legado por el que será recordado”.

“El gobierno de Tamaulipas el gobierno de Tamaulipas expresa su solidaridad Pedro Israel Malpica Domínguez y lamenta profundamente los hechos ocurridos ratificando el compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo.

Ante la familia de Pedro Israel, el Secretario General de Gobierno aseguró, “no vamos a solapar a nadie, no toleraremos abusos, faltas ni atropellos por parte de los elementos de las fuerzas de seguridad, ni ningún servidor público del estado”.

Señaló que se sienta un antecedente de cero tolerancias, “cero impunidades a quienes infrinjan el principio constitucional de legalidad en el desempeño de la función pública, nada ni nadie por encima de la ley”.

Los hechos en que perdió la vida Pedro Israel de 15 años de edad, estudiante del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), se registraron el viernes 13 de ocubre del 2024 en la colonia Puerta Sur de Reynosa.

Ese dia, el menor manejaba una camioneta Ford Explorer color blanco, y había acudido a cargar gasolina; sin embargo, cuando regresaba a su casa, los elementos estatales le dispararon.

En aquel momento el informe oficial decía que los efectivos de Guardia Estatal perseguían a dos hombres armados, que circulaban a bordo de una camioneta y al marcarles el alto había huido, arrojando ponchallantas.

Reportaron que dentro de la unidad localizaron, 15 dosis de marihuana, 15 ponchallantas, un arma larga y 12 cargadores, mientras un masculino fue reducido.

Los hechos fueron desmentidos por la madre del menor quien al enterarse del incidente, llegó al lugar, encontrando a su hijo sin vida a un costado de la camioneta, ya sin vida, lo que compartió en un video, acusando a los efectivos de asesinar a su hijo.

“Ya no lo busquen, aquí está mi hijo, lo sacaron de aquí y me lo mataron, aquí. Ellos que se dicen ser defensores, ¿de qué?, si el chamaco no llevaba ni arma, ni nada, no llevaba nada, esa es la justicia que tenemos”, señaló la señora Karina Domínguez Velazco.

Esto derivó en una nueva investigación, las autoridades reviraron y reconoció que los elementos estatales habrían actuado sin seguir los protocolos, por lo que se integró la carpeta de investigación 376/2024.

El 6 de noviembre del 2024, la Fiscalía de Justicia del Estado informó que se había cumplimentado la orden de aprehensión contra Quintín “V” como probable responsable de homicidio calificado, ejercicio ilícito de servicio público y abuso de autoridad.

También fueron detenidos, Miguel Ángel ‘G’, Darío ‘L’, Cesar Julián ‘F’, Juan Jesús ‘R’, Osiel ‘E’, Josmar Magdiel ‘P’ y Luis Adolfo ‘C’, a quienes se acusó de los delitos de ejercicio ilícito de servicio público y encubrimiento.

El juez de Control decretó entonces como medida cautelar, la prisión preventiva para Quintín “V”, quien disparó la bala que cegó la vida del menor, mientras que los otros siete elementos podrían seguir su proceso en libertad.

Para ellos las medidas dictadas fueron la presentación periódica ante la autoridad, prohibición de salir del estado y acercarse a la familia, sin embargo, uno de los elementos se sustrajo de la justicia y ya no se presentó a firmar, por lo queexiste una orden de aprehensión en su contra.

Apenas el pasado 29 de enero en una gira de trabajo del Gobernador en Reynosa, la señora Karina le pidió apoyo, “Gobernador, soy la mamá del niño que mataron los estatales, quiero que me atienda”, gritó la muer mientras el mandatario daba su discurso.

El gobernador Américo Villarreal interrumpió su discurso y le respondió, “ahorita platicas conmigo, te atendemos con mucho gusto”, por lo que al finalizar el evento la mamá de Pedro Israel fue atendida.

Este miercoles, el Secretario General de Gobierno, explicó que a la par del proceso judicial, en materia administrativa, la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública, inicio el expediente DA/EI/474/2024.

Mientras que el Consejo de Desarrollo Policial de esta misma secretaría, se integró el expediente CDF/022/2025/S1, “garantizando así la investigación exhaustiva en todos los ámbitos de competencia que permite identificar responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan”.

Héctor Villegas González señaló que se mantiene el compromiso de seguir brindando atención integral a la familia, garantizar el debido proceso en todas las investigaciones en curso, mantener informada a la sociedad sobre los avances del caso y aplicar las sanciones que correspondan conforme a derecho.

«El gobierno del Doctor Américo Villarreal Anaya refrenda su compromiso indeclinable con la transformación ética de la administración pública; no vamos a solapar a nadie, no toleraremos abusos, faltas ni atropellos por parte de los elementos de las fuerzas de seguridad ni de ningún servidor público del estado», afirmó el encargado de la política interior.

Estuvieron presenten en el acto realizado en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez García; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, María Taide Garza Guerra.

Además del Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez y la titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Lorena Perales Salinas.

La señora Karina Domínguez Velazco, mamá de Pedro Israel y demás familiares, fueron atendidos por el Gobernador del Estado en sus oficinas, retirándose sin emitir más declaraciones.

Pro Perla Reséndez

EXPRESO-LA RAZON