Actor que dobla la voz de Shrek revela que está ‘vetado’ tras estar en la cárcel

MÉXICO.- El actor de doblaje Alfonso Obregón, conocido por interpretar la voz de Shrek en Latinoamérica, ha compartido cómo su carrera se ha visto afectada luego de haber estado en prisión.

A pesar de contar con documentos que prueban su inocencia, afirma que varias empresas han decidido no volver a contratarlo.

En una reciente conversación con el canal Jeffar Vlogs, el actor explicó que las oportunidades laborales en el mundo del doblaje han disminuido considerablemente para él. Aunque ha intentado retomar su trabajo, asegura que algunas compañías lo han vetado.

El problema comenzó hace unos meses cuando fue acusado de abuso sexual y terminó en el Reclusorio Norte. Posteriormente, fue liberado tras determinarse que no había pruebas en su contra.

Sin embargo, el daño a su reputación ya estaba hecho, y eso ha complicado su regreso a la industria.

«Definitivamente esas cosas afectan, las cosas cambian. Yo no estoy trabajando en el doblaje, estoy haciendo muy poquito. Estoy, podríamos decir, vetado de varias empresas en donde los gerentes son fanáticos religiosos, inquisidores y tienen la actitud de querer destruir a los hombres solo por ser hombres», declaró.

A pesar de estas dificultades, el actor ha buscado maneras de mantenerse activo en su profesión.

Aunque las ofertas de doblaje han disminuido, Obregón ha encontrado otras alternativas laborales.

«Estoy trabajando, ando dando clases en línea y ya me están invitando a convenciones de nuevo. No me preocupa tanto», comentó en la entrevista.