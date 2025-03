Kamukamo-Shikamo-Nidomokamo: Esta es la historia detrás de la canción japonesa viral y esto dice en español

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos días, una canción japonesa muy pegadiza ha causado furor en redes sociales. Se trata de un tema titulado Kamukamo-Shikamo-Nidomokamo, el cual recopila una serie de trabalenguas y ha captado la atención de millones de personas en todo el mundo.

La versión que se ha viralizado es interpretada por una banda de chicas llamada Haku Circle, aunque en realidad es un cover de la canción original del grupo japonés Mono No Aware.

El ritmo adictivo y la dificultad de su letra han hecho que este tema sea compartido en plataformas como X y Tiktok.

Un cover más popular que la versión original

Un dato llamativo de este fenómeno es que la versión de Haku Circle ha superado ampliamente en reproducciones a la original. En YouTube, el cover ya acumula cerca de 6 millones de visitas, mientras que el video de Mono No Aware apenas supera el millón.

Esto demuestra cómo las redes sociales pueden impulsar una canción y darle una segunda vida, incluso cuando se trata de un cover, fenómeno que ya ha pasado, esto principalmente gracias a TikTok.

Mono No Aware, la banda responsable del tema original, es un grupo de pop japonés formado en 2013. Su música se caracteriza por el uso destacado de la guitarra y han lanzado otros éxitos como AHA y Zokkon.

La banda está integrada por Tamaoki Shuukei (voz y guitarra), Kato Seijun (guitarra), Takeda Ayako (bajo) y Yanagisawa Yutaka (batería).



¿Qué dice en español la canción japonesa?

Uno de los aspectos más interesantes de Kamukamo-Shikamo-Nidomokamo es su letra, compuesta por una serie de trabalenguas japoneses. Algunos de los versos más destacados incluyen:

«Trigo crudo arroz crudo huevo crudo.

No tengo nada, así que vayamos a la tienda y compremos algo.

Pijama rojo, pijama amarillo, pijama marrón.

Se deja en un estado desordenado y es una gran molestia.»

Otro fragmento de la canción juega con palabras de manera rápida y enredada:

«Un monje que es bueno dibujando.

Dibujé hábilmente un monje y Tiburón en un biombo.

No sé si es una mula o un burro o un burro o una mula.

Cuando comparé una mula y un burro, no pude decir si era un burro o una mula.»

Este tipo de estructuras han hecho que el tema sea un reto para quienes intentan cantarlo, aumentando su popularidad en redes sociales donde los usuarios han compartido intentos fallidos y graciosos de repetir los trabalenguas sin equivocarse.

Te dejamos la letra completa

Trigo crudo arroz crudo huevo crudo.

No tengo nada, así que vayamos a la tienda y compremos algo.

pijama rojo pijama amarillo pijama marrón.

Se deja en un estado desordenado y es una gran molestia.

Rana Pyoko Pyoko 3 Pyoko Pyoko.

Cuanto más lo guardo, más crece y ahora son 15 pyoko pyoko.

Espectáculo de chanson de jazz de Año Nuevo.

En primer lugar, di tres vueltas y gané un premio a la excelencia.

El cliente que está a mi lado suele comer caquis.

Cuando estaba comiendo mucho, escuché que el bambú estaba a punto de derretirse.

Hay dos gallinas en el jardín.

De repente, el jardín se vuelve demasiado grande para nosotros dos.

El ancho de la grieta en la mejilla de la serpiente todos los días.

Me asusté por el ancho de la grieta en la mejilla de Habu.

Un monje que es bueno dibujando.

Dibujé hábilmente un monje y Tiburón en un biombo.

No sé si es una mula o un burro o un burro o una mula.

Cuando comparé una mula y un burro, no pude decir si era un burro o una mula.

Este clavo es difícil de sacar.

Es difícil sacarlo, pero es mejor si puedes sacarlo.

¡Esto podría morderte, tal vez incluso dos veces!

Tal vez dos veces.

No muerdas. Si te preocupa no morder, ¡puedes morder!

¡Esto también podría morderte a ti!

Tal vez tú también.

Tengo ganas de morder, pero siempre tendré una actitud de vamos.

La máquina para dar palmadas en los hombros que compré era cara.

Ay mis disculpas al verdulero.

¿Quizás los padres ya se han disculpado con la tienda de patatas?

Comí limones y melones con facilidad.

El misterio de los plátanos sigue siendo un misterio.

Tauro Leo Escorpio Varios.

¿Eh?

Esa es Andrómeda.

Un cerdo golpeó a un cerdo y un cerdo golpeó a un cerdo.

El cerdo golpeado y el cerdo golpeado cayeron.

No digas trabalenguas.

Si continúas haciéndolo de manera constante, tu boca comenzará a moverse.

Con información de EXCÉLSIOR