VIDEO: Christian Martinoli se pelea con Luis García en programa por el América vs Chivas

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Martinoli y el Dr. García son dos de los comentaristas deportivos más importantes de la televisión, pues su estilo llegó a cambiar el modo en el que se viven los partidos de futbol en la Liga MX; sin embargo, también han sido muy criticados por otros especialistas por ese icónico modo de trabajar.

Ahora se volvieron virales debido a que fueron los protagonistas de una acalorada discusión en una de las recientes emisiones del programa “Protagonistas”, sobre análisis y debut futbolístico de la televisora del Ajusco, y del que son parte en la mesa de debate junto a David Medrano, Zague y el famoso “Warrior”.

Fue ahí donde los dos llamados “farsantes” discutieron debido al resultado del América vs Chivas, un partido que mostró las diferencias en cuanto a plantillas, lleno de polémica por la expulsión de Alan Mozo y cómo es que el América salió victorioso de los octavos de final de la Concachampions.

¿Se pelearon Christian Martinoli y el Dr. García?

Durante el programa se discutió el papel de Chivas respecto su regla y estatuto sobre utilizar únicamente mexicanos en su plantilla. Al respecto Martinoli, comenzó haciendo hincapié en que es algo que deberían cambiar si es que quieren ganar un campeonato más seguido.

«Ahora bien, es momento de que la nación Chiva haga un análisis frío y calculador de si bajo este modelo de competencia que es el futbol actual en México, como en todo el mundo, donde está liberada la cantidad de foráneos que pueden usar los equipos. En México, puedes utilizar a 8, 7 en cancha, es decir, si tú no te das cuenta de que tu propia cultura, tus propios estatutos y tradición ya te está jugando en contra hace mucho tiempo, si pretendes seguir enriqueciendo la historia del Guadalajara con títulos, me parece que este formato mientras tú no generas tus propios jugadores de forma constante y seas el equipo más poderoso en generación de futbolistas jóvenes nacionales, deberán replantearse la situación de utilizar extranjeros», dijo en el programa.

Sin embargo, los ánimos se calentaron cuando el Dr. García le respondió con que en las redes sociales no estaban de acuerdo con lo que Martinoli decía, algo que molestó al famoso cronista deportivo, que furioso decidió responderle de manera rotunda a lo que piensa de las redes sociales.

“¿Qué redes sociales, Doctor? Las redes sociales están acabando con tu vida, ¿no te das cuenta? Te han destrozado, las redes sociales no existen, Doctor, maldita sea y me voy ya de aquí, me tienen cansado ustedes y el Guadalajara”, finalizó Martinoli en pleno programa.

Tras responderle, Martinoli tomó el celular del Dr. García y lo lanzó al piso, entonces el cronista deportivo decidió salir de la toma y dejar de aparecer en el programa. Mientras el exfutbolista del América y sus compañeros permanecieron en shock y no sabían lo que estaba sucediendo.

