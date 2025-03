VIDEO: Pareja finge propuesta de matrimonio para obtener bebidas gratis en su hotel

CIUDAD DE MÉXICO.- Las redes sociales se han convertido en plataformas donde es posible conocer las realidades que viven otras personas alrededor del mundo, pero también son una ventana que amplifica las historias más insólitas y graciosas. En este mar de anécdotas, una pareja captó la atención internacional al fingir una propuesta de matrimonio en un hotel con el objetivo de obtener bebidas gratis.

El momento fue captado por algunos huéspedes que se encontraban en el lugar y quienes no dejaron de aplaudir entusiasmados por la supuesta felicidad del nuevo matrimonio. Sin embargo, el video se volvió viral cuando la falsa propuesta fue compartida en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter) por la usuaria @jaelaaaab, quien aseguró ser la protagonista de la historia y confirmó que todo se trató de una broma.

Como era de esperarse, el metraje rápidamente se convirtió en un debate dentro de dicha red social, pues hay algunas personas que argumentan que esta romántica broma se trata de una estrategia inofensiva y creativa para disfrutar de ventajas durante un viaje o una salida nocturna. Por otro lado, hay quienes consideran que es una forma de engaño que se aprovecha de la generosidad y buena fe de terceros.

¡Todo por una bebida gratis! Así fingieron la propuesta de matrimonio

La historia comenzó cuando una pareja, cuyos nombres no han sido revelados, decidió simular una propuesta de matrimonio en el bar de un hotel. El objetivo era sencillo: aprovechar la emoción y generosidad que suelen acompañar a estos momentos para recibir bebidas gratuitas, por lo que la escena fue cuidadosamente planificada ya que el novio se arrodilló frente a su pareja mientras ella mostraba una expresión de sorpresa y emoción.

Al presenciar el supuesto compromiso, las demás personas que se encontraban en el restaurante reaccionaron con aplausos y felicitaciones, siendo testigos de como ambos se abrazaban en medio del salón; ésto llevó al personal del hotel a ofrecerles bebidas de cortesía en la celebración de la ocasión, aunque después la novia aclaró que todo se había tratado de una broma planeada por ambos. Las reacciones de los internautas fueron mixtas: mientras algunos elogiaron la creatividad y audacia de la pareja, otros los acusaron de deshonestidad y de aprovecharse de la buena fe del personal del hotel y de los demás huéspedes.

Pareja se vuelve viral por hacer una broma en restaurante

Si bien la pareja logró su objetivo sin repercusiones negativas aparentes, muchas personas consideran es importante tener en cuenta las posibles consecuencias de este tipo de acciones, ya que los establecimientos podrían volverse más cautelosos y menos propensos a ofrecer cortesías en futuras celebraciones, afectando a quienes realmente están conmemorando momentos especiales. Además, si este tipo de engaños se populariza, podría generar desconfianza entre el personal de servicio y los clientes, deteriorando la calidad de la atención y la experiencia general.

My husband fake proposed to get us free drinks last night 😂 pic.twitter.com/KAopCjmsm3

— BAELA (@jaelaaaab) March 6, 2025