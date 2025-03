Ivonne Montero asegura que fue abusada por algo sobrenatural cuando dormía

Ivonne Montero es una de las actrices más queridas en el mundo del espectáculo, por ello, sus recientes declaraciones dieron de qué hablar. Y es que afirmó haber sido abusada mientras dormía por lo que parecía una entidad sobrenatural, misma que la atormentó durante un largo tiempo en el que, incluso, la también modelo pensó que existía algo malo con ella ante las aterradoras situaciones que estaba viviendo.

La actriz, de 50 años de edad, relató las escalofriantes experiencias que ha tenido en su hogar por la presencia de lo que parecían ser criaturas malignas que le generarían fuertes pesadillas durante mucho tiempo. Aunque al inicio, relató, se trató de algo que sólo ella percibía pronto las personas que la rodeaban también comenzaron a experimentar situaciones que sólo terminaron por confirmarle que no se trataba de algo negativo en ella.

Ivonne Montero asegura que fue abusada por algo sobrenatural

Ivonne Montero aseguró que todo comenzó con una sensación de que algo malo pasaba con ella y luego comenzó a escuchar voces que sólo ella percibía. La situación escaló y las pesadillas se hicieron presentes con una presencia en sus sueños que le lanzaba advertencias sobre “llevarla con ella”, así como la sensación de persecución.

“Fue como una época que sentí que me estaba volviendo loca, algo estaba pasando conmigo. Yo sentía que era algo que me estaba sucediendo, empecé con sueños muy extraños, raros, como con el diablo que me decía ‘vengo por ti, te voy a encontrar’, persecuciones. De repente empecé a escuchar voces y no hay nadie, fue como un proceso, de repente me empezaron a tocar. Estaba con ese ser encima de mí, fue fuerte. Una ocasión sí se subió a la cama con fuerza y me desperté y era una sombra encima de mí forcejeando”, dijo en un encuentro con los medios retomar por el reportero De la Rosa TV para su canal de YouTube.

Ivonne Montero asegura ser acechada por el fantasma de su ex Fabio Melanitto

La también cantante afirmó que su hija, Antonella, también ha sido testigo de presencias paranormales en su casa y que podría tratarse de Fabio Melanitto, exesposo de Montero y padre de la menor. La actriz estuvo casada con el cantante por dos años y luego lo señaló de no hacerse cargo de la menor, quien nació con una anomalía en el corazón.

Ivonne Montero recordó cuando Fabio Melanitto se le habría manifestado a través de un mensaje de voz, pues aunque ella lo grabó al escucharlo era clara la voz del cantante: “Me dijo: ‘Sí, mami’, como si él estuviera recibiendo mi mensaje”. El integrante de Uff! fue asesinado a tiros en 2018 afuera de su casa en la Ciudad de México.

