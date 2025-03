Joanna Vega Biestro denuncia amenazas tras criticar la entrevista de Adrián Marcelo a Crista Montes

Joanna Vega-Biestro rompió el silencio después de que Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes, publicara un largo mensaje en redes sociales explicando algunos de los puntos de los que habló en la entrevista que tuvo con Adrián Marcelo.

En su publicación, Crista Montes mencionó a Vega-Biestro, con quien ya ha tenido enfrentamientos públicos anteriormente. Esto motivó que Joanna le contestara de forma directa en ‘Sale el Sol’, y también aprovechara para denunciar que ha sido víctima de amenazas y mensajes violentos desde que fue señalada en la entrevista.

Joanna Vega-Biestro responde a Crista Montes

Tras el comunicado de Crista Montes, en el que menciona a Joanna Vega-Biestro, la conductora señaló que no está obligada a demostrar nada de lo que ha dicho sobre la mamá de Gala Montes.

Si bien reconoció que no está de acuerdo con ninguna forma de violencia, señaló que ha observado un ambiente familiar tenso entre madre e hija.

«Yo no tengo que mostrar lo que conté. Condené que su hija la haya golpeado, pero también condené que usted la haya golpeado, que haya un ambiente de mucha violencia y lo hemos visto con sus videos», declaró Vega-Biestro.

Además, criticó que la madre de Gala se presente como víctima, cuando en redes sociales ha atacado a varias personas.

Según la conductora de Sale el Sol, esta actitud ha generado que en días posteriores a la entrevista con Adrián Marcelo, esté recibiendo amenazas.

Las amenazas que ha recibido Joanna Vega-Biestro

Uno de los momentos más delicados de su respuesta fue cuando Joanna compartió los mensajes que ha recibido desde que criticó la entrevista de Crista Montes con Adrián Marcelo.

«A usted sí le gusta insultar a la gente. Usted sí me ha insultado. Habla de que le desean la muerte, perdóneme, déjeme leer lo que me mandan desde que me mencionaron: ‘Deja de hablar porque ya te tenemos ubicada’, ‘hoy te mueres’, ‘te estamos siguiendo’, ‘pronto conocerás el dolor’, ‘ojalá se muera todo lo que tiene que ver contigo’, ‘pobre per… ya te ganaste una fiesta'», expresó la conductora.

Vega-Biestro explicó que su única intención ha sido señalar las incoherencias en las declaraciones de Crista Montes, especialmente porque ha cambiado su versión en varias ocasiones.

Subrayó que no ha mentido y que todo lo que ha dicho, ha sido en base a declaraciones públicas que Crista Montes ha dicho anteriormente.

«¿Por qué? Por cuestionar sus contradicciones, sus declaraciones, porque además el espacio lo ha tenido. Usted quiso decir que había mentido y yo demostré que todo lo dicho usted lo había dicho», comentó Joanna.

Crítica a la entrevista con Adrián Marcelo

Otro de los puntos que Joanna quiso resaltar fue el hecho de que Crista Montes haya aceptado hablar públicamente de sus problemas familiares únicamente cuando hubo dinero de por medio, esto después de que Adrián Marcelo le ofreciera una suma de dinero por la entrevista.

«Mi trabajo no es alabar. Y se lo digo a todos los que aplauden esta entrevista. Mi cuestionamiento fue por qué hasta que le pagaron decide contar su verdad. Oportunidades ha tenido. Claro que insultan, desean la muerte y no nos andamos victimizando», dijo.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR