Pescadores amagan con paro de actividades antes de Semana Santa

Un estimado de 6 mil pescadores ribereños y de aguas interiores no descartan parar actividades antes de Semana Santa en el Golfo de México.

Lo que podría traer afectaciones en la proveeduría de pescados y mariscos con valor comercial en la region.

Abianez Sànchez Gallardo, presidenta de la asociación civil «Nutras con Causa» , informó que las autoridades federales exigen que para que puedan pescar requieren de un permiso de CONAPESCA (Comision Nacional de Pesca) .

«Como dijeran los muchachos, van a tomar las medidas de no pescar y pues se acerca, casi , casi a nada Semana Santa y esa es la cuestión que ellos ahorita estuvieron presentes compañeros pescadores y lo comentaron. ¿El turismo y la ciudadanía es lo que más consumen? el marisco y pues si no hay pescadores, no hay pesca, no hay marisco ¿ Que van a vender? ¿Que turismo va a haber ?

Un paro de actividades, se prevé que pueda causar problemas al abastecimiento en la época del año que se tiene más demanda de pescados y mariscos. En consecuencia se podría presentar un efecto de aumento de costo en los productos procesados , así como encarecimiento.

Un impacto socioeconómico muy fuerte el retirar a los pescadores, no permitirles pescar.

El área de influencia de los pescadores afectados se extiende en el Golfo de México, desde el Puerto de Matamoros hasta la costa sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz.

En promedio, dijo que un pescador genera ingresos por un estimado de 2 mil 500 pesos diarios, es decir se traduce en pérdidas económicas diarias por 15 millones de pesos en materia de ingresos para las comunidades pesqueras.

«Simplemente un pescador al día gana 2 mil 500 pesos. ¿Cuánto a la semana ?¿Cuánto al mes?

De un solo pescador.

Si lo multiplicamos por 6 mil pescadores. Cuánto no afectaría en la derrama económica, sería brutal».

El pasado miércoles sostuvieron una reunión en la Capitanía de Puerto con personal de la SEMAR, CONAPESCA y de la misma Capitanía de Puerto.

«Hoy tuvimos por ahí, tuvimos una primera reunión. No hemos llegado a un punto de acuerdo . Pero seguimos tocando puertas. Porque están en el mismo punto, vaya de que aquí van a aplicar toda la Ley. Pero pues la Ley de Pesca protege y ampara al sector pesquero , pues bueno seguimos haciendo mucho hincapié a esto».

Y agregó» Conapesca ya está enterado ya estuvimos en una mesa de diálogo y pues en este punto Conapesca está dando todo el respaldo al sector pesquero. Estamos esperando a que también se sumen a ese punto de acuerdo la Secretaría de Marina y la Capitanía de Puerto», dijo.

En ese sentido, advierte que las autoridades federales a cargo de la vigilancia mantienen firme su postura de aplicar la Ley a los pescadores que incumplan y no cuenten con permisos.

«Quedamos en lo mismo. No hubo como que un paso adelante con ellos. Ellos siguen en la misma sintonía de que quieren un permiso, cuando ahorita no hay permisos. Por eso la Conapesca lo dijo que están en toda la disposición de apoyar y respaldar al sector. Pero pues SEMAR no da su brazo a torcer un poquito. No sé, aunque sea tantito para apoyar al sector. Vamos a seguir insistiendo para poder llegar a un buen acuerdo que sea favorable para todas las partes en cumplimiento y apego a la Ley en todo momento» explicó.

La representación de los pescadores, agregó, que se encuentran a la espera de poder establecer una fecha para sostener una segunda reunión y establecer finalmente un acuerdo.

Desde hace un par de meses que la Secretaría de Marina mantiene vigentes una serie de operativos para vigilar que se cumpla con la Ley de Pesca.

DATOS

6 mil pescadores ribereños las costas del Golfo de México

15 mdp diarios se estima que producen para el sector pesquero

Un paro de actividades se traduce en posibles problemas de abastecimiento para los negocios relacionados con la venta de pescados y mariscos, restaurantes.

Jose Luis Rodriguez Castro/ La Razón