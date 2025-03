VIDEO: El mexicano Donovan Carrillo sufre terrible caída en el Campeonato Mundial de Patinaje

CIUDAD DE MÉXICO.-El Mundial de Patinaje Artístico ISU 2025 no resultó favorable para Donovan Carrillo, pues tras la aparatosa caída que sufrió durante su rutina fue penalizado y esto afectó de manera importante su calificación por lo que, finalmente, no obtuvo el pase a los Juegos Olímpicos de invierno Milano-Cortina 2026.

El patinador mexicano llegó a la pista del Mundial de Patinaje Artístico realizado en Boston, Estados Unidos, del 25 al 30 de marzo como parte del tercer grupo. Carrillo inició su rutina en el programa corto con el entusiasmo que lo caracteriza, sin embargo, el nerviosismo se habría apoderado de él y, como resultado, sufrió una fuerte caída en los primeros segundos.

Pese a la fuerte caída que tuvo en su primer salto, Donovan Carrillo se levantó y continuó con su ejecución en medio del aplauso de los presentes entre los que habían mexicanos que mostraron su total apoyo. Aunque eso no evitó que fuera sancionado por los jueces y al final obtuvo 71.55 unidades.

Donovan Carillo pierde el pase a los Juegos Olímpicos de Invierno tras terrible caída. Foto: AFP

Para obtener el pase a los Juegos Olímpicos de invierno, Donovan Carrillo tenía que quedar entre los mejores 24, pero la caída lo llevó a la posición 27 del programa corto. Pese a ello, el patinador tendrá una última oportunidad en septiembre próximo para llevarse un pase a la justa de invierno que se realizará en Italia.

¿Quién es Donovan Carrillo? La estrella mexicana del patinaje artístico

Originario de Zapopan, Jalisco, Donovan Carrillo encontró su pasión en el patinaje artístico con tan sólo ocho años de edad. El sitio web de los Juegos Olímpicos señala que Carrillo hizo historia al convertirse en el primer mexicano en 30 años en competir en este deporte en una justa olímpica y el primero en la historia en llegar a un programa largo (o final).

Así fue la caída de Donovan Carrillo en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico ISU 2025 😥🇲🇽⛸️ pic.twitter.com/wJG7Zja12H — Leo Vazquez (@leo_0094) March 27, 2025



«Muchas veces me dijeron que no iba a lograr nada en el patinaje, que era de locos intentarlo siquiera y que lo máximo a lo que podía aspirar en una competencia internacional era a quedar en último lugar. He demostrado que los mexicanos tenemos mucho que dar en los deportes», dijo Carrillo en entrevista para el sitio web de los Olímpicos.

Con información de HERALDO DE MÉXICO