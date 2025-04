Ángela Aguilar descarta problemas en su matrimonio con Christian Nodal

Ángela Aguilar estuvo presente este 29 de marzo en los “Billboard Women in Music 2025” que se realizaron en Inglewood, California. Ahí, la cantante fue reconocida por su carrera, además dio un discurso en donde habría lanzado una indirecta a Cazzu.

Pero además de esto, dio una entrevista en la que habló sobre su matrimonio con Christian Nodal, una relación que ha dado de qué hablar desde que se dio a conocer.

Ángela Aguilar habla de su matrimonio con Christian Nodal

En entrevista para la revista People, Ángela Aguilar habló sin filtros sobre lo que significa su relación con Christian Nodal, quien ha estado a su lado en momentos clave de su vida. La cantante resaltó que su esposo es un apoyo y una fuente de estabilidad para ella.

“Es increíble, ¿sabes? (Christian) me da mucha estabilidad y me apoya muchísimo, es mi fan número uno, nos tenemos el uno al otro todo el tiempo, simplemente es increíble estar junto a alguien que me apoya tanto”, expresó Ángela.

Esta declaración llega en medio de muchos comentarios y especulaciones en redes sociales sobre su relación, especialmente después de la canción que lanzó Cazzu “Con Otra”, que aseguran podría ser una indirecta contra Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Ángela Aguilar y su discurso en los premios

Durante la ceremonia de los Billboard Women in Music 2025, la hija de Pepe Aguilar fue reconocida con el Breakthrough Award, un premio que resalta el impacto de su carrera en la industria musical.

En su discurso, Ángela compartió parte del proceso emocional que ha vivido en el último año después de las duras críticas que ha recibido.

“He tenido que pararme en el escenario y cantar a través de las lágrimas, y he tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado, y de una historia que nunca ha salido de mi voz. Y aun así, aquí estoy, sigo cantando, sigo de pie”, dijo la artista, conmoviendo al público presente.

Este mensaje ha sido interpretado por muchos como una posible indirecta relacionada con los rumores que han circulado sobre su relación y su vida privada, especialmente en torno a Cazzu, expareja de Nodal.

