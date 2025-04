Expertos advierten las consecuencias negativas de dormir en el sillón

El sillón puede convertirse en un aliado para descansar en casa luego de un día agitado. Es ideal para mirar una película, escuchar música o leer un libro. Además, permite relajar el cuerpo y quedarse dormido allí en lugar de la cama. Los problemas surgen cuando se vuelve una práctica habitual o la única manera de conciliar el sueño.

Un sillón puede no ser el lugar para reposar más cómodo o incluso saludable para nuestro descanso. Esto se debe a que se diferencia de la cama en tres aspectos principales: es menos ancho por lo que no podemos movernos con facilidad. Otro, que es menos largo por lo que no podemos estirar las piernas libremente y su apoyabrazos poco confortable no puede reemplazar a la almohada.

Por qué no es aconsejable dormir en el sillón

Originalmente, los sillones se pensaron para conseguir un estado de relajación y suavidad al sentarse. No están diseñados específicamente para dormir en ellos, pero pueden cumplir esa función. Vale aclarar que los colchones de las camas están diseñados para dar soporte a la espalda y respetar la curvatura de la columna, que debe estar bien alineada para dar descanso pleno y despertar sin dolor.

Según los especialistas, el dormir en un sillón en reiteradas oportunidades en lugar del colchón de la cama puede producir dolores musculares y de espalda. También molestias de cabeza, que están relacionadas con la mala postura y a la falta de sueño. Es importante un buen descanso para proteger el sistema inmune para que no se debilite y evita que te enfermes.

Otra de las molestias que pueden aparecer al dormir en el sillón en lugar del colchón, tiene que ver con dolores articulares. El efecto se debe a la mala postura y falta de espacio al dormir. Si no duermes bien de forma constante, puedes tener días con somnolencias, irritabilidad, tristeza, ansiedad o hasta estrés. Evita convertir al sofá en tu lugar de descanso permanente, puedes relajarte y descansar, pero lo mejor es la cama.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO