Inicia producción de la tercera temporada de «House of Dragon»

“House of the Dragon” ocupa el lugar como una de las series más populares en las plataformas de streaming, por ello, el anunció de que comenzó la producción para la tercera temporada generó gran alboroto entre los fanáticos. Con un video a través de redes sociales fue la actriz Emma D’Arcy, quien interpreta a Rhaenyra Targaryen, la encargada de dar el claquetazo oficial para el inicio de la filmación.

La serie está basada en la novela “Fuego y sangre” de George R.R. Martin que relata la historia de la Casa Targaryen 200 años antes de lo ocurrido en “Game of Thrones”. Como parte del elenco vuelven actores como Matt Smith, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban y Jefferson Hall.

Comienza producción para la tercera temporada de “House of Dragon”

La producción para la tercera temporada de “House of the Dragon” ya comenzó en Reino Unido y constará de ocho episodios, así lo informó MAX a través de un comunicado. La dirección estará a cargo de grandes directores como Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh y Loni Peristere; además, contará con la participación de otras figuras como Sara Hess y Vince Gerardis detrás de cámaras.

Sobre la fecha de estreno, aún no se ha revelado más información sobre el momento en el que llegará a la plataforma de streaming pero podría ocurrir a finales de 2026. Algo que los fans ya han considerado con la experiencia de las temporadas anteriores de la serie destacando que la espera vale la pena.

Nuevos actores en “House of the Dragon”

Al elenco de la tercera temporada se suma el actor Tommy Flanagan, quien realizará el papel de Ser Roderick Dustin. También se incorpora Dan Fogler, conocido por su participación en la cinta “Animales Fantásticos y dónde encontrarlos”, él realizará el papel de Ser Torrhen Manderly que es parte de una familia poderosa en la historia por lo que podría ser clave en los conflictos de Westeros.

James Norton fue uno de los actores de quien ya se había dado a conocer su participación en la serie, donde realizará el papel de Ormund Hightower, un miembro de la influyente Casa Hightower de Antigua.

Tommy Flanagan has been cast as Ser Roderick Dustin in ‘HOUSE OF THE DRAGON’ Season 3.

(Source: Deadline) pic.twitter.com/R5X6gT6AXx

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 31, 2025