Actor agredido por Pablo Montero revela que aún tiene miedo

MÉXICO.- El actor Enrique Madrid se sinceró con un grupo reporteros de la fuente espectáculos y les habló de la agresión física que vivió a manos del actor y cantante Pablo Montero, quien es su compañero en la obra de teatro “Perfume de gardenia”. Durante la charla, el famoso admitió que aún tiene miedo, al grado de que está “traumadón”.

Por el caso de agresión física, el actor confesó que considera dejar de vivir en México para mudarse a Estados Unidos. Por lo mismo, el famoso descarta regresar a trabajar a la puesta en escena que produce Omar Suárez, aunque le rueguen y le pidan disculpas.

La entrevista de Enrique Madrid fue compartida en redes sociales, como en el perfil Revista TVNotas (@revistatvnotas), y una de las declaraciones que hizo es la siguiente: “Estoy hasta traumadón. Hasta (considero) escaparme a Puebla, irme a Estados Unidos para alejarme de todo esto”.

El actor agredido físicamente por Pablo Montero añadió que ha recibido llamadas de sus padres, hermanos y amigos porque están preocupados por él y confesó que “tengo miedo, o sea, quiero estar en mi departamento todo el tiempo”. Un reportero le preguntó al actor si ha recibido amenazas y respondió “tengo miedo a represalias”.

Enrique Madrid y Pablo Montero, quienes eran compañeros en “Perfume de gardenia”, tuvieron un altercado que escaló a la agresión física. El agredido expuso lo sucedido, destacando que no recibió apoyo de Omar Suárez, a quien expuso ante la prensa porque asegura que le levantó falsos porque lo acusó de quedarse con dinero de los actores de standing.

“Me quedó con el apoyo moral que he recibido (de los actores de ‘Perfume de gardenia’). No regresaría, aunque ame la obra, aunque la extrañe y aunque me voy a poner triste cada vez que suba (a un escenario)”, sentenció Enrique Madrid al platicar con reporteros de espectáculos.

Pese a esto, Enrique Madrid aseguró que está “para levantar la voz” porque él no es el primero que vive esta situación, así que aseguró “no me voy a quedar callado. El famoso está procediendo legalmente, de modo que dijo que sus abogados son quienes están manejando el caso contra Pablo Montero.

“Es un moquetazo que cambió mi vida, no me voy a quedar callado porque es una injusticia lo que están haciendo. Entonces, si yo soy no sé qué número de actor al que le ha pasado esto, voy a luchar porque no quede impune ningún tipo de golpe”, concluyó el actor agredido físicamente por Pablo Montero.