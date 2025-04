Joven trans es detenida por usar los baños de mujeres del Capitolio de Florida

FLORIDA.- El 19 de marzo de 2025, Marcy Rheintgen, una estudiante universitaria transgénero de 20 años, fue arrestada en el Capitolio del Estado de Florida por ingresar al baño de mujeres, desafiando la ley estatal que restringe el uso de baños públicos según el sexo asignado al nacer.

La legislación en cuestión forma parte de una serie de leyes aprobadas en al menos 14 estados que prohíben a las personas transgénero utilizar baños que no correspondan con su sexo asignado al nacer.

Sin embargo, solo Florida y Utah han establecido sanciones penales para quienes infrinjan estas disposiciones. En el caso de Florida, la violación de esta ley puede resultar en un cargo menor de traspaso, con una pena máxima de hasta 60 días de cárcel.

Marcy Rheintgen, originaria de Illinois, decidió desafiar abiertamente esta ley como un acto de desobediencia civil.

🚨🇺🇸 FIRST ARREST UNDER FLORIDA’S TRANSGENDER BATHROOM LAW

Marcy Rheintgen, a 20-year-old transgender student, has become the first known person arrested under Florida’s bathroom law after using the women’s restroom at the state Capitol in protest.

“I am here to break the… https://t.co/5dIQn87buR pic.twitter.com/zSKuoBdX08

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 4, 2025