Emiten medidas para proteger a las tortugas

Ya empezó la temporada de arribazón en Miramar y se lanzaron diversas recomendaciones para garantizar la seguridad de los quelonios

7:32 am

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Una serie de recomendaciones fueron emitidas para garantizar la seguridad de las tortugas marinas en la temporada de arribazón en el 2025.

Jesús Alberto Olvera Vargas, director Ecología informó que son una especie protegida por normas federales.

«Las recomendaciones son no acercarse en el momento en que arriban a la playa, no molestarlas ya que son organismos muy sensibles, que si interrumpimos su proceso se desorientan y ya no pueden continuar con su ciclo reproductivo”.

Y agregó «Hay que dejar libre el tránsito, no tocarlas porque son una especie protegida por la Norma Mexicana 059. El manipularla y ocasionar un tipo de maltrato es delito federal»

Los especímenes, comentó, abandonan el mar y transitan en búsqueda de un sitio para desovar y establecer su nido.

«Ahorita ya empezó la temporada de arribazón de la tortuga marina, y en toda la playa Miramar estamos propensos a que se produzca la llegada de las tortugas marinas”, comentó.

En el caso de los vehículos todo terreno que transitan por espacios de arena en la playa, pidió que se conduzcan con precaución para evitar en todo momento provocar un encuentro inesperado con una tortuga en tránsito.

«Pues les pedimos que tengan precaución, aquí hay un ecosistema muy delicado, tanto de fauna como de flora aquí en las dunas. Los invitamos a que tengan conciencia y que si van a transitar sea precisamente por el trayecto, y no para estar haciendo deportes extremos. La misma arena es parte del ecosistema y se contamina».

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón