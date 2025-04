Muere el productor y director tamaulipeco Memo del Bosque

El productor Memo del Bosque murió a los 62 años tras presentar complicaciones en la salud.

MÉXICO.- El productor y director de televisión mexicana, Memo del Bosque, murió a los 62 años, tras una larga lucha contra el cáncer , hoy lunes 7 de abril de 2025.

Complicaciones en la salud de Memo del Bosque

De acuerdo con el comunicado dado a conocer por la familia del productor, Memo del Bosque falleció tras una larga lucha contra el cáncer, que desde hace tiempo lo lastimaba de manera “fuertísima”.

Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más.

¿Quién era Memo del Bosque?

Guillermo “Memo” del Bosque fue un reconocido productor de televisión mexicano, nacido en 1962. Con más de 30 años de trayectoria, destacó por su trabajo en programas icónicos como El Calabozo, 100 Mexicanos Dijeron, Nosotros los Guapos y su liderazgo en el canal Telehit, que se convirtió en un referente para la juventud. Su creatividad y visión dejaron una huella imborrable en la industria del entretenimiento en México.

Memo del Bosque y su diagnóstico de cáncer

En 2017, Memo fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático. A lo largo de su batalla contra la enfermedad, se sometió a múltiples quimioterapias y un trasplante de médula ósea en 2019, enfrentando momentos críticos que incluyeron complicaciones graves como infecciones bacterianas. Aunque logró recuperarse parcialmente, su salud se deterioró progresivamente en los últimos años.

Memo del Bosque falleció el 7 de abril de 2025 a los 62 años debido a complicaciones relacionadas con su lucha contra el cáncer. Su partida conmocionó a familiares, amigos y colegas, quienes lamentaron la pérdida de una figura clave en la televisión mexicana.

