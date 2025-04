Otro robo en la “Escuela Rosalinda Guerrero” de la colonia Moderna

personal escolar y padres de familia descubrieron que, en horas de la madrugada, individuos sin escrúpulos sustrajeron cables y dañaron aparatos de aire acondicionado

Ciudad Victoria, Tamaulipas – La Escuela Rosalinda Guerrero de Cavazos, ubicada en la Colonia Moderna de Ciudad Victoria, fue nuevamente víctima de un robo que ha afectado seriamente a la institución. Esta mañana, personal escolar y padres de familia descubrieron que, en horas de la madrugada, individuos sin escrúpulos sustrajeron cables y dañaron aparatos de aire acondicionado, los cuales se encontraban en el área de la biblioteca.

Este robo es especialmente preocupante ya que la biblioteca es un espacio vital para los menores, dedicado a la promoción de la lectura y escritura. La pérdida de los equipos de climatización podría ocasionar serios problemas, ya que con la llegada de las altas temperaturas, el ambiente en el aula podría volverse insoportable para los estudiantes, afectando su bienestar y su desempeño académico.

En reacción a este lamentable suceso, tanto el personal escolar como los padres de familia han expresado su indignación. «Condenamos enérgicamente este acto y hacemos un atento llamado a nuestras autoridades, ya que, por más de tres ocasiones, hemos sido objeto de la delincuencia», manifestaron. A pesar de que la denuncia ya ha sido interpuesta ante las autoridades, los afectados señalan la frustración de que, hasta ahora, no se ha logrado detener a los responsables. «Está puesta la demanda, pero nos dicen que mientras no los agarren infraganti, no pueden hacer nada», añadieron.

POR HÉCTOR PERALES

EXPRESO