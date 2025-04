VIDEO: Taxista rescata a jovencita que encontró tirada en el piso

El conductor del taxi recomendó a los jóvenes que no se expongan, y les pidió darse cuenta con qué amigos salen a tomar, como sucedió con la chica que llevaba a su domicilio

A través de la plataforma TikTok se viralizó el video de un taxista que se convirtió en un verdadero héroe al rescatar a una jovencita que se encontraba tirada en el piso, por lo que llamó por teléfono a la madre de la chica para informarle que su hija se encontraba inconsciente.

De acuerdo con el relató del taxista la madre de la chica, le pidió que por favor la llevara a su domicilio. El hombre, que no reveló su nombre ni el lugar donde realizó esta noble acción, muestra a la joven mujer que viaja inconsciente en el asiento trasero del taxi.

El conductor está acompañado de una señora, que vigila que la adolescente llegue bien a su casa.

Acabo de recoger a esta chica, pero de forma diferente no me hizo la parada sino estaba como tirada en una zona verde, aquí vengo con una señora una pasajera, pero dice que no quiere salir en redes sociales”, relató el taxista.

De acuerdo con el conductor del transporte privado, la chica todavía tenía sus objetos de valor cuando la halló inconsciente por lo que busco entre sus pertenencias un número de teléfono para contactar a los familiares.

Me ayudó a subirla. Mire, ahí lleva plata, lleva su celular, lleva sus pertenencias, no puede ni hablar. Le traté de buscar el celular, como lo tiene con huella, entonces, le cogí la mano para buscar un contacto ya me comuniqué con la mamá de ella y me dijo que hiciera el favor y la llevara, que vivía ahí en el Rincón de Venecia”,dijo el taxista, al parecer refiriéndose a un barrio de Colombia.

El taxista recomendó a los jóvenes que no se expongan y les pidió darse cuenta con que amigos salen a tomar para que no los dejen votados, como sucedió con la chica que llevaba a su domicilio.

«Qué tristeza, lo hago porque yo también tengo hijas y no me gustaría verlas”, mencionó el taxista.

Finalmente agradeció a la señora, que lo acompaño a entregar sana y salva a la chica. «Señora, muchísimas gracias por haberme ayudado a subir a esta chica. Después les contaré cómo me fue con la señora madre de la muchacha. Yo creo que tiene por ahí unos 25 años y tiene ahí su billetera, plata, el celular”, dijo el taxista.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO