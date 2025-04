Aleska Génesis fue detenida nuevamente

La ex participante de La Casa de los Famosos All Star ya fue liberada

MÉXICO.- Tras darse a conocer que Aleska Génesis habría recibido el perdón por lo que autoridades mexicanas le regresaron su pasaporte para que pudiera regresar a su hogar en Miami, la modelo venezolana nuevamente fue detenida, esto al llegar al aeropuerto de la ciudad antes mencionada.

De acuerdo con el programa “En casa con Telemundo”,la modelo fue detenida por autoridades “pertinentes” quienes retuvieron a Aleska en un cuarto migratorio. Afortunadamente para la modelo esto solo duró poco tiempo ya que fue liberada esta misma tarde.

¿Por qué detuvieron a Aleska en Miami?

Los presentadores del programa matutino antes mencionado tuvieron un enlace telefónico con Sandra Hoyos quien es abogada de inmigración para aclarar algunas dudas respecto a la detención de Aleska en Miami, luego de haber recibido el perdón en México por parte de la parte acusatoria.

“Mira pueden haber muchas razones, cuando llegamos a un aeropuerto y las autoridades llega a pensar que alguna persona puede tener alguna conexión con un crimen, algún tipo de comportamiento sospechoso…ellos tienen el derecho de detener a la persona…entonces, es perfectamente legal parar a cualquier persona y solo una sospecha es suficiente”, dijo Hoyos al programa de Telemundo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por En Casa Con Telemundo (@encasacontelemundo)

Al cuestionar si es que su ciudadanía venezolana tiene algo que ver con su detención, la abogada experta en temas migratorios aseguró que esto es un acto protocolario y que su nacionalidad no tiene nada que ver, pues, incluso le puede ocurrir a cualquier ciudadano americano.

Por otra parte la abogada reveló que no puede dar un tiempo exacto en el que la modelo puede llegar a permanecer retenida, pues no hay tiempos máximos ni mínimos sino es el necesario para que las autoridades determinen que la persona no es riesgosa para el país.

Aleska sale libre

Minutos después de las 13 horas de este viernes 11 de abril, Aleska salió libre y se reencontró con una de sus hermanas quien ya la esperaba con los brazos abiertos. Quienes también la esperaban eran las cámaras de Telemundo y ella dijo estar feliz de estar libre y en Estados Unidos.

“No me lo puedo creer que ya estoy pisando Miami, que ya estoy aquí dentro de los Estados Unidos y que pronto voy a ver a mi familia, a mis perritos, a mi gente, de verdad que siento que ha sido una travesía, un mes completo donde viví mucha angustia, terror, incertidumbre, miedos, hasta depresión, pero, siento que lo que ocurrió ayer es un milagro, gracias a Dios que ese señor recapacitó y que se pudo retirar todo lo que tenía que ver con la carpeta y cerrarla definitivamente así que ya no hay ningún cargo, ya puedo estar tranquila, ya soy libre y feliz”, dijo Aleska

Además la cuestionaron si es que llegó a un acuerdo con la parte acusadora para que éste le otorgara el perdón a lo que la modelo venezolana aseguró que eso es falso pues ella es inocente por lo que no tuvo la necesidad de llegar a ningún tipo de acuerdo.

“Yo no tengo que negociar nada con nadie porque soy inocente”, Dijo Aleska

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por En Casa Con Telemundo (@encasacontelemundo)

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO