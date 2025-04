Así puedes activar el «modo vacaciones» en WhatsApp

Activa el modo vacaciones en WhatsApp con este truco fácil y olvídate de los mensajes por unos días.

Si ya estás preparando maletas para tus días libres y quieres dejar de pensar en el trabajo, la escuela o los grupos de WhatsApp que no paran de mandar mensajes, necesitas activar el modo vacaciones WhatsApp.

Es la forma más práctica de desconectarte sin tener que salirte de chats, silenciar personas o desinstalar la app.

Aunque no existe un botón que diga literalmente “modo vacaciones”, puedes lograr el mismo efecto con una función muy sencilla que ya viene incluida en la aplicación: archivar conversaciones.

Esto evita que te lleguen notificaciones y hace que esas conversaciones no aparezcan en tu lista de chats mientras estás descansando.

¿Lo mejor? Es fácil, rápido y puedes revertirlo cuando regreses.

¿Qué es el modo vacaciones en WhatsApp y para qué sirve?

El modo vacaciones WhatsApp es una forma de usar una función ya existente en la app para que no te molesten mientras estás de descanso.

Lo que hace es ocultar y silenciar los chats que tú decidas, para que no te interrumpan con mensajes o notificaciones que no son urgentes.

Esta opción es perfecta si:

No quieres que te escriban del trabajo mientras estás de viaje.

Tienes grupos que mandan muchos mensajes y quieres desconectarte unos días.

Quieres descansar sin estar pendiente del teléfono.

No necesitas borrar nada, ni salirte de los grupos, ni bloquear a nadie. Simplemente los “guardas” temporalmente y los recuperas cuando tú quieras.

Cómo activar el modo vacaciones en WhatsApp PASO A PASO

Activar el modo vacaciones WhatsApp es muy fácil. Solo necesitas seguir estos tres pasos:

1. Activa la opción de mantener chats archivados

Primero debes asegurarte de que WhatsApp no saque los chats del archivo cuando lleguen mensajes nuevos.

Abre WhatsApp.

Ve a Ajustes (o Configuración).

Entra a la sección Chats.

Activa la opción “Mantener los chats archivados”.

Esto es lo que hace que el chat se quede oculto aunque alguien te escriba. Así no te interrumpen mientras descansas.

2. Archiva las conversaciones que no quieres ver

Ahora ve a tu lista de chats y selecciona los que quieres silenciar.

Mantén presionado el chat (puede ser individual o de grupo).

Toca el ícono de archivar (una cajita con una flecha hacia abajo).

Ese chat se irá a una carpeta llamada “Archivados” y dejarás de verlo en la lista principal.

No recibirás notificaciones ni sonidos. Estará “guardado” hasta que tú decidas volver a verlo.

3. Cómo regresar los chats archivados cuando terminen tus vacaciones

Cuando quieras volver a ver esos chats, solo debes:

Ir hasta arriba o abajo de tu lista de chats y tocar Archivados.

Mantener presionado el chat que quieres recuperar.

Presionar el ícono de archivo otra vez.

El chat volverá a su lugar original como si nada hubiera pasado. Y ya estarás listo para retomar tus conversaciones.

¿Qué ventajas tiene activar el modo vacaciones?

El modo vacaciones WhatsApp tiene varias ventajas, sobre todo si quieres desconectarte sin dejar de tener control sobre tus conversaciones:

No te llegan notificaciones de los chats archivados.

No ves los mensajes nuevos en tu pantalla principal.

No pierdes la información del chat, todo se guarda igual.

No te sales de los grupos ni bloqueas a nadie, simplemente te tomas un respiro.

Puedes activarlo y desactivarlo cuando quieras.

Esta opción es ideal si quieres descansar sin eliminar nada. Así evitas malentendidos con tus contactos y mantienes tus datos y archivos seguros.

