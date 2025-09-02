Claves financieras y legales para una inversión inmobiliaria exitosa en Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.- Adquirir un inmueble es todo un reto, pero este se vuelve mucho más desafiante cuando quieres hacerlo en un país diferente al tuyo. Aunque no es imposible, sí requiere un gran entendimiento de nuevas leyes, requisitos, normas y hasta regiones con mejores posibilidades para inversionistas extranjeros.

Si en este momento te preguntas cómo comprar una casa en Estados Unidos fácilmente, la buena noticia es que sí es posible. Eso sí, es importante entender cuáles son los aspectos legales y financieros que requieres para dar tan importante paso.

Si estás decidido, ¡felicidades! Adquirir una propiedad siempre es acertado, pero antes de animarte a hacerlo solo, lo mejor es que conozcas todo lo que debes saber sobre bienes raíces en Estados Unidos y así puedas tener una inversión exitosa.

Requisitos financieros para invertir en bienes raíces en Estados Unidos

• Pasaporte válido

• Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN)

• Pago inicial (típicamente entre un 20% o 30% del valor del inmueble

• Comprobante de fondos suficientes

• Cuenta bancaria local en Estados Unidos

¿Cómo funcionan los impuestos al comprar una casa en Estados Unidos?

Si vas a comprar una casa en Estados Unidos debes conocer el término property tax o impuesto a la propiedad, el cual es un tributo que se paga de forma anual por el valor de los bienes inmuebles que posees o alquilas.

Es importante destacar que no solo cada estado, sino cada ciudad, tiene su propia tasa de impuesto, la cual, puede variar entre el 0.2% y 4% del valor de la propiedad. Esto se calcula aplicando una tasa sobre el valor del inmueble, que puede ser el valor catastral, de tasación o de mercado. Te explicamos cada una:

Valor catastral: lo asigna el gobierno local y suele ser menor al precio real de la casa

Valor de tasación: lo determina un profesional independiente y es similar al precio del inmueble

Valor de mercado: se establece por la oferta y demanda por lo que suele ser el más alto

Aunque la tasa media de impuestos a la propiedad en Estados Unidos es de 0.83%, hay estados que tiene tasas mucho más bajas, por ejemplo:

• Hawaii con 0.30%

• Alabama con 0.37%

• Colorado con 0.40%

En cambio, también hay otros estados que sus tasas son muy altas, tales como:

• Illinois con 1.78%

• Connecticut con 1.57%

• New Jersey con 1.53%

Por ello, es muy importante que antes de elegir dónde adquirir un inmueble, consideres la tasa de impuestos por la propiedad, pues será algo que afecte tu rentabilidad y posibilidad.

¿Cuáles son los mejores lugares para vivir en Estados Unidos?

Estados Unidos, es, sin duda, la tierra de las oportunidades, pero hay zonas que brindan mayores facilidades y posibilidades cuando se trata de comprar una casa. Aunque el mercado es muy cambiante, este 2025 hay algunos estados que se han catalogado no solo como los más baratos, sino también, entre las mejores opciones para los inversionistas. Estos son los siguientes:

• West Virginia: el costo promedio es de 225 mil 506 dólares

• Arkansas: el costo promedio es de 239 mil 654 dólares

• Mississippi: el costo promedio es de 235 mil 408 dólares

• Alabama: el costo promedio es de 284 mil 090 dólares

• Louisiana: el costo promedio es de 249 mil 857 dólares

• Indiana: el costo promedio es de 255 mil 311 dólares

• Kentucky: el costo promedio es de 269 mil 938 pesos

• Michigan: el costo promedio es de 230 mil 075 dólares

• Missouri el costo promedio es de 258 mil 586 dólares

• Ohio: el costo promedio es de 231 mil 798 dólares

Como puedes ver, los estados más baratos para comprar una vivienda se encuentran en el Sur y Medio Oeste de Estados Unidos. Si planeabas hacer una inversión en el Noreste y la costa Oeste, debes saber que suelen ser las regiones menos asequibles.

La importancia de la asesoría legal para invertir en bienes raíces en Estados Unidos

Aunque pudiera pensarse que no es necesario contar con asesoría legal para invertir en bienes raíces en Estados Unidos, sobre todo si ya cumples con todo lo necesario, lo cierto es que este servicio es una forma de blindar tu dinero contra sorpresas desagradables.

Si has tomado la decisión de comprar una casa en el país vecino, tendrá que hacer revisión exhaustiva de contratos y títulos de propiedad, cumplir con leyes locales y federales, prevenirte de fraudes inmobiliarios y hasta estructura tu tipo de inversión.

Esto, lleva tiempo y mucho “coco”, como dirían. Por ello, la asesoría legal no debe ser vista como un gasto extra, sino como un seguro que te garantiza que la inversión sea real, rentable y segura.

Como puedes comprobar, comprar una casa en Estados Unidos fácilmente sí es posible, siempre y cuando tengas en regla todos los requisitos necesarios, así como una basta comprensión de lo que conlleva.