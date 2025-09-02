Desaparece el Verde Ecologista del Congreso de Tamaulipas

Por la falta de respaldo, su última diputada, Ana Laura Huerta Valdovinos, renunció al PVEM para sumarse a la bancada de MORENA

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por la falta de respaldo, la diputada local Ana Laura Huerta Baldominos, renunció al Partido Verde Ecologista de México para sumarse a la bancada de Morena en el Congreso del Estado, lo que deja sin representación al PVEM en la 66 Legislatura.

La legisladora por el Distrito II de Nuevo Laredo, dio a conocer su decisión durante un intermedio de la Diputación Permanente, donde agradeció a las dirigencias nacionales del Verde y aclaró que su decisión obedece a una convicción personal, a la falta de apoyo que dijo se le negó en los últimos meses, y descartó presiones políticas.

“Me he sentido muy apoyada por Morena, creo que es importante estar donde una se siente respaldada y acompañada. Hoy quiero agradecer a la gente que confió en mí, porque muchos no votaron por un partido, sino por una persona, y considero que no los he defraudado”, expresó en rueda de prensa.

Huerta Baldominos, subrayó que seguirá impulsando temas que la caracterizan, como el medio ambiente y la protección de los animales, pero ahora bajo la agenda de Morena y en sintonía con el proyecto de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

“Estoy muy a favor de lo que se ha estado construyendo. Creo que las políticas que se están implementando son correctas y me sumo de la mejor manera, con un equipo que me apoya y me fortalece”, sostuvo.

La diputada aclaró que su decisión no responde a presiones políticas, sino a la necesidad de continuar su trabajo legislativo con libertad y sin diferencias internas.

“Hay cosas con las que no estoy de acuerdo y no quiero formar parte de ellas. Prefiero dedicarme a trabajar por lo que realmente importa: el beneficio de los tamaulipecos”, dijo.

Con su salida, el Partido Verde queda sin representación en el Congreso local, luego de que previamente otras tres legisladoras también abandonaron sus filas para incorporarse al grupo parlamentario de Morena, consolidando así la mayoría de este partido en la Legislatura.

La bancada del PVEM estuvo conformada en la 66 Legislatura por las diputadas:

*Ana Laura Huerta Valdovinos.

DISTRITO II Nuevo Laredo, PVEM.

*Silvia Isabel Chávez Garay.

DISTRITO XIII San Fernando, PVEM.

*Blanca Aurelia Anzaldua Nájera.

DISTRITO XIV Victoria, PVEM.

*Judith Katalyna Méndez Cepeda.

DISTRITO XV Victoria, PVEM.

Huerta Baldominos reiteró su agradecimiento al PVEM por los cuatro años de militancia, pero enfatizó que su compromiso político es con los ciudadanos que le dieron el respaldo en las urnas.

“Seguiré trabajando con el ánimo que siempre me ha caracterizado, por las causas que importan y con la convicción de no fallarle a quienes confiaron en mí”, concluyó.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.