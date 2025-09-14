Pelean transgénicos por apoderarse del campo

Aseguran los productores que en la silenciosa batalla librada para desterrar transgénicos en Abasolo y Soto la Marina, no hay todavía, vencedores ni vencidos

Abasolo, Tamaulipas. – La guerra de transgénicos, que desde hace más 25 años se libra silenciosamente por la supremacía en el distrito de riego 086, continúa sin ganador.

Es que, sin abandonar su rol de silenciosos espectadores de la abierta confrontación entre el gobierno federal que pretende conducir a la agricultura por una ruta libre de transgénicos y las empresas semilleras que los producen, agricultores de Abasolo y Soto la Marina, asumen, que para ellos, no hay todavía un ganador, aunque tampoco existe vencido por declarar.

Lo que verdaderamente está en juego, es el abasto total de semilla necesaria para cubrir la superficie beneficiada con riego del distrito 086, que en toda su extensión rebasa las 36 mil hectáreas, de las cuales, al municipio de Abasolo, corresponden poco mas de 6 mil.

Las líneas transgénicas se siembran en la superficie que se riega con agua derivada de la presa “Vicente Guerrero” desde 1995, cuando el entonces gobernador Manuel Cavazos Lerma autorizó a la empresa líder en tecnología transgénica Monsanto, a realizar siembras experimentales en todo el estado de Tamaulipas.

En un principio se sembraron soya y algodón. Mas tarde se incorporó al maíz y girasol y los resultados no recibieron elogio menor a “excepcionales”.

Ahora, cuando los productores del Distrito 086, con el uso de variedades transgénicas alcanzaron a cambiar el perfil económico regional, el gobierno federal adoptó estrategias nuevas de producción que cierran puertas en definitiva a un “villano” llamado glifosato, usado en herbicidas, al tiempo que cancela cualquier permiso para siembra de variedades genéticamente modificadas en el caso particular y concreto del maíz.

Sin embargo los productores hacen sentir su inconformidad, porque ello significa retornar a etapas en las cuales cosechaban puros fracasos.

Asimismo, mientras que el gobierno federal muestra mano firme al no permitir que se lleven a cabo siembras de maíz transgénico, las semilleras echaron a andar una estrategia bastante ingeniosa que consistió en regresar a los transgenicos hasta la pila bautismal, para que en lo subsecuente, dejaran de llamararseles transgénicos y en vez de este satanizado nombre, deberían de dirigirse a ellas decíendoles, “variedades de alto rendimiento” …Y funcionó.

En el mercado de las semillas, el ardid publicitario logró lo que parecía imposible, que permanecieran aquellos híbridos reconocidos por sus rendimientos extraordinarios, no obstante que eran los mismos sobre los cuales recaía la sospecha de haber sido genéticamente modificadas Compañías semilleras como Asgrow, Dekalb y Pioneer, a través de sus representantes en Abasolo, lugar de asiento de los principales centros de distribución, sostienen que la retirada no es opción que en este momento, empresa alguna esté considerando.

Si bien, ninguna semillera, muestra existencias en bodega que hagan suponer intenciones de vender para que los agricultores siembren en el ciclo de tardío, llamado también, de temporal, todas en cambio, presentan un catálogo de variedades con probada eficiencia para dar altos rendimientos, las cuales estarán disponibles para los agricultores apenas de inicio el ciclo primavera-verano 2026.

La semillera Asgrow, presume el liderazgo que dice haber conquistado “a toneladas” y considera que mantiene acaparado con calidad, un primerísimo lugar con la venta del 60 por ciento de la semilla de maíz y sorgo que se comercializa en Abasolo. Asgrow conquistó la preferencia de los agricultores con su variedad estrella “garañón” que le hizo recaudar ganancias incuantificadas.

Habiendo jubilado a Garañón, la empresa hace descansar ahora su prestigio en “Hipopótamo”, a la que denomina “de imponente producción” y complementa su propuesta con variedades a las que denomina Helio, Xenón y Armadillo. Esta ultima, representa la opción forrajera.

El emporio Pioneer no se queda atrás e integra un portafolio en el cual tiene para presentar ante los productores las variedades Pioneer 83G19, al que denomina “Preferido de los agricultores. Complementa su propuesta con 82G63 de alto potencial en rendimiento y Pioneer 82P83., la semilla más consistente en riego. Incluye también la variedad P3076, de grano pesado, raices profundidad y alto rendimiento.

Entre las semilleras trasnacionales presentes en el distrito agricola 086, se incluye a Dekalb con una propuesta modesta que destaca primordialmente al DK2069, Poncho, variedad de maíz amarillo, también DKal Aceleron en presentación de 60 mil semillas , el DK357 y el híbrido amarillo DK7500.

Bajo la dictada sentencia” “transgénicos, ninguno!”, el gobierno municipal que preside la alcaldesa Glinys Jiménez, cerró espacios de participación a compañías y grupos trasnacionales que pudieran promover la siembra de transgénicos en este municipio costeño.

Para evitar que los productores ejidales “caigan en tentación” de usar transgénicos bajo argumento de pobreza”, asumió personalmente el rol de gestora y logró que el gobierno nacional que preside Claudia Sheibaum, destinara a este municipio un apoyo especial consistente en todo un cargamento consistente en 27 toneladas de semilla de frijol, sorgo y maíz, libre de transgénicos, para entregarse en forma gratuita a productores ejidales.

VICENTE GONZALEZ M.

EXPRESO-LA RAZÓN