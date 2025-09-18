Altamira se convierte en la capital del boxeo

Alcalde Armando Martínez, invita a espectacular función el próximo sábado 20 de septiembre, en el Estadio Altamira, el estadio de todos

Con una histórica función de boxeo que reunirá a grandes figuras del deporte a nivel nacional e internacional, Altamira se consolida como la nueva capital del boxeo en México. Así lo anunció el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez durante una rueda de prensa celebrada en el atrio de la presidencia municipal, donde presentó oficialmente el evento que se llevará a cabo el próximo sábado 20 de septiembre en el Estadio Altamira, el estadio de todos.

Acompañado por su hija, Rosa Elena Martínez Luque, presidenta del Voluntariado Juvenil DIF Altamira, el edil destacó la relevancia de este magno evento deportivo que será transmitido a nivel nacional a través de ViX, Canal 5 de Televisa y TUDN, colocando a Altamira en el mapa del boxeo profesional.

“Será una función histórica para el municipio, una oportunidad para proyectar a Altamira como un municipio en pleno desarrollo, con una aportación económica muy importante para Tamaulipas y nuestro país. El Puerto de Altamira ha sido reconocido por nuestra presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, como un polo de desarrollo económico para el bienestar”, señaló el alcalde.

Una cartelera de lujo

La función principal contará con una cartelera de alto nivel, encabezada por la esperada pelea por el Campeonato Internacional, donde se enfrentarán David “El General” Cuéllar y Eusebio “Godzilla” Acevedo, en un duelo que promete emociones intensas. También formarán parte del evento figuras del boxeo como Cristopher “Pollo” López, Hernán “Tyson” Márquez, Robert “El Patrón” Sosa, Antonio Aldair “Forastero” y Juan Antonio “El Gallo” Romero, entre otros talentos.

También estuvieron presentes durante la rueda de prensa los promotores David Hernández, Iván León (Promotor de Latin KO), así como el Director de Deportes, Jonathan Didier Fuentes Estopier. A esta cita se sumaron dos leyendas vivientes del boxeo mexicano: José Luis “El Temible” Castillo y Erik “El Terrible” Morales, quienes respaldan el evento con su experiencia y prestigio.

Además de la promoción deportiva, la función tiene un fuerte sentido social. El alcalde informó que lo recaudado será destinado a la construcción de una casa hogar para niñas y niños en situación de calle.

“Queremos seguir sumando aportaciones para que pronto contemos con esta casa hogar que tanto necesita nuestra comunidad”, finalizó Martínez Manríquez.