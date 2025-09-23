Así puedes restaurar y arreglar tus fotos antiguas con la IA Gemini y este prompt

¿Tienes fotos dañadas que quieres arreglar? La IA puede ayudarte a restaurarlas y aquí te decimos cómo puedes hacerlo.

Con el avance de la inteligencia artificial, cada vez es más fácil recuperar recuerdos que creíamos perdidos. Cómo restaurar imágenes antiguas ya no es una tarea exclusiva de expertos en edición digital; hoy puedes hacerlo tú mismo desde tu celular o computadora gracias a herramientas como Gemini, el sistema de IA desarrollado por Google.

Aunque muchas personas han usado esta inteligencia artificial para crear imágenes con celebridades o personas queridas que ya no están, también existe una función poco explorada: la posibilidad de restaurar fotografías antiguas que han sido afectadas por el paso del tiempo.

Si tienes fotos con rasgaduras, manchas, colores apagados o bordes rotos pueden corregirse con unos simples pasos gracias a la IA.

¿Cómo restaurar fotos antiguas con la IA de Gemini?

Gemini es el modelo de inteligencia artificial de Google que permite generar texto, imágenes y realizar tareas complejas a partir de instrucciones escritas, conocidas como prompts.

Si tienes una imagen vieja, dañada o descolorida, puedes usar Gemini para mejorar su aspecto, eliminar defectos visibles y recuperar su esencia original.

Lo único que necesitas es tener la foto en formato digital y saber qué prompt utilizar para darle instrucciones precisas a la IA.

Pasos para restaurar una fotografía antigua con la IA de Gemini

Primero, accede a Gemini desde su aplicación móvil o directamente en su sitio web oficial. Después, selecciona la fotografía que deseas restaurar; es importante que la imagen esté en formato digital, ya que esto mejora los resultados de la restauración.

Una vez que tengas la imagen lista, abre el chat de Gemini y selecciona la opción de generación de imágenes (identificada con un ícono de banana).

Ahí podrás escribir el prompt que le indicará a la IA cómo debe proceder.

¿Qué prompt usar para restaurar una foto antigua con la IA de Gemini?

Para obtener un resultado detallado, puedes utilizar este prompt:

“Restaura esta fotografía antigua que está dañada y desgastada. La imagen presenta varias áreas con rasgaduras, manchas, colores desvanecidos y partes borrosas. A continuación te doy algunos detalles para guiar la restauración:

Rasgaduras y grietas: Las grietas en la foto deben ser suavizadas y eliminadas, asegurándote de mantener la textura original del papel en las áreas restauradas.

Manchas o marcas: Elimina las manchas de humedad y cualquier marca visible, especialmente en las zonas de mayor detalle. Asegúrate de restaurar la uniformidad de los colores y las sombras.

Desvanecimiento de color: Los colores deben ser restaurados con precisión. Asegúrate de que los tonos se vean naturales y que no se pierda la esencia de la imagen original.

Restauración de detalles borrosos: Algunas áreas están desenfocadas debido al paso del tiempo. Restaura la nitidez, sobre todo en las partes clave de la fotografía, sin perder la suavidad característica de las imágenes antiguas.

Restauración de bordes: Los bordes de la foto están desgastados y necesitan ser reconstruidos sin perder la proporción ni la perspectiva original.

Evitar la sobreprocesación: Asegúrate de que la imagen restaurada se vea lo más natural posible, como si nunca hubiera estado dañada, sin que se note que fue editada.

En cuanto al estilo y el ambiente, conserva la atmósfera original de la foto, como si fuera de la época a la que pertenece. Si la imagen es en blanco y negro, asegúrate de restaurar los contrastes de manera sutil. Si es a color, mantén los tonos originales tanto como sea posible.»

Este prompt permite que Gemini entienda con claridad qué debe corregir, cómo hacerlo y qué elementos debe conservar para mantener la fidelidad de la imagen original.

Si lo deseas, también puedes usar el siguiente prompt:

“Restaura esta fotografía conservando absolutamente todos los elementos originales. No alteres el color, la textura, la iluminación ni el estilo. El objetivo es eliminar daños visibles (como grietas, manchas, dobleces o roturas), pero sin modificar la expresión, proporciones, ropa, fondo o cualquier otro detalle visual de la imagen. No embellezcas ni suavices los rasgos más allá de su aspecto real. Esta es una restauración documental, no artística. Quiero que la imagen se vea como si estuviera intacta desde su creación, sin perder su carácter original y su autenticidad histórica.”

Una vez que hayas colocado el prompt, Gemini tardará unos segundos en tener la imagen restaurada y lucirá como si se hubiera tomado con una cámara digital.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR