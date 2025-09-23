Atienden las delegaciones norte y occidente de Tampico solicitudes de 12 mil 400 personas al mes

El funcionario detalló que de esa cifra, 11 mil 200 corresponden a trámites y gestiones relacionadas con dependencias federales, estatales y municipales

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un promedio de 12 mil 400 personas al mes son atendidas en las delegaciones norte y occidente de Tampico, en donde habitan alrededor de 150 mil ciudadanos, informó Alejandro Rubio De la Portilla, titular de ambas oficinas del gobierno municipal.

El funcionario detalló que de esa cifra, 11 mil 200 corresponden a trámites y gestiones relacionadas con dependencias federales, estatales y municipales, mientras que cerca de mil 200 forman parte de los servicios de atención ciudadana. “Sí es un número muy importante en atención ciudadana”, puntualizó.

Rubio De la Portilla señaló que los principales reportes y solicitudes de la población están vinculados con la limpieza de drenes, el mantenimiento de andadores en colonias como Lomas del Chairel, Elías Piña y Unidad Modelo, así como la reparación de alumbrado público.

Recordó que tan solo en el sector Jesús Elías Piña, el mes pasado se repusieron 222 lámparas.

Con el propósito de redoblar esfuerzos, dijo, se implementó una cuadrilla vespertina de trabajadores de Servicios Públicos, además de guardias nocturnas que permiten dar respuesta al 66 por ciento de las peticiones ciudadanas en un lapso de entre uno y tres días.

El responsable de las delegaciones norte y occidente exhortó a la ciudadanía a comunicarse de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde al número (833) 444-69-16 para solicitar servicios. También pueden acudir a las oficinas de Atención Ciudadana ubicadas en el Ayuntamiento de Tampico o en las propias delegaciones, en horario de 8:00 a 16:00 horas.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón