Barda de primaria amenaza con venirse abajo

TAMPICO,TAM.- Un amplio tramo de una barda ubicada en una primaria de Tampico, podría venirse abajo en cualquier momento.

Lo anterior pone en riesgo a la comunidad estudiantil de ese plantel.

Bomberos municipales acudieron al sitio para acordonar el área, a fin de advertir sobre el riesgo latente en esa escuela.

Se trata de la primaria Vicente Guerrero, situada en la calle Constitución, entre Avenida Monterrey y calle Emiliano Zapata de la colonia José López Portillo en Tampico.

Directivos de la institución educativa solicitaron la presencia de los elementos por el peligro que representa ese muro para los alumnos.

Se trata de un tramo de 40 metros lineales aproximadamente, el cual presenta una marcada inclinación hacia el interior de la escuela.

Los vulcanos colocaron cinta para acordonar el área de riesgo.

Los directivos reconocieron la necesidad de demoler el tramo afectado para colocar una barda nueva.

Por Benigno Solís/La Razón