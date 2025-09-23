Cae la producción de azufre en Tamaulipas

Revela INEGI que la caìda es del 15.4 por ciento

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Mientras México reporta un aumento del 33% en la producción de azufre, alcanzando 15,142 toneladas en julio de 2025, Tamaulipas enfrenta un desplome.

El estado pasó de producir 2,409 toneladas en julio de 2024 a 2,038 en 2025, una caída del 15.4%, de acuerdo con el INEGI.

El azufre, clave para fertilizantes y petroquímica, ha sido motor económico en la entidad. Sin embargo, su participación nacional bajó del 14.3% en 2022 a apenas 4.7% en 2023.

Causas

La inseguridad, con minas terrestres colocadas por el crimen en zonas mineras, ha frenado operaciones. Además, la falta de inversión y el envejecimiento de yacimientos han agravado la crisis.

En contraste, estados como Tabasco reportan crecimiento explosivo, mientras que en Tamaulipas las regulaciones ambientales también complican las operaciones.

Impactos

La caída golpea la economía regional, con despidos y contracción de la minería, que en 2024 cayó 64.4% interanual.

Aunque otros sectores industriales del estado crecen, el declive minero marca un retroceso para municipios como Tampico y Madero.

¿Hay esperanza?

El Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex busca estabilizar la producción y las cifras de seguridad han mejorado. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿es una crisis pasajera o el fin de una era para el azufre en Tamaulipas?

Por. Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN