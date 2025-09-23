Carro embiste motociclista en la del Pueblo

El afectado fue atendido por personal de Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas que arribaron al sitio.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Fractura de tibia y peroné además de otras lesiones, sufrió un motociclista que fue impactado por un carro compacto, en la colonia Del Pueblo.

El afectado fue atendido por personal de Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas que arribaron al sitio.

El percance ocurrió la tarde del lunes, en el cruce de las calles Matienzo y Jesús Elías Piña en Tampico.

En el lugar, un motociclista fue embestido por un auto Chevy que presuntamente se pasó un alto.

Debido al golpazo, el operador del vehículo de dos ruedas terminó a 7 metros del lugar del impacto.

Al punto llegaron los voluntarios para valorarlo y estabilizarlo.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron para trasladar al afectado a un hospital de la zona.

Del hecho tomaron conocimiento elementos de Tránsito local.

Por. Benigno Solís/La Razón