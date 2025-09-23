Comerciantes de Tamaulipas protestan contra aumento al IEPS

El coordinador estatal de ANPEC, Alejandro Hernández Pineda, explicó que la manifestación forma parte de un movimiento nacional en rechazo a la propuesta de aumentar entre 3% y 4% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Entre consignas de “no más impuestos” y portando una lona con la leyenda “El pueblo no aguanta más cargas… Tamaulipas se opone al Impuesto”, alrededor de 30 de 750 integrantes de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) en Tamaulipas realizaron esta mañana una protesta pacífica en el exterior de la oficina de gestoría de los diputados Jesús Nader, federal por el octavo distrito, y José Abdo Schekaibán Ongay, local por el distrito 22, en la colonia Aurora de Tampico.

El coordinador estatal de ANPEC, Alejandro Hernández Pineda, explicó que la manifestación forma parte de un movimiento nacional en rechazo a la propuesta de aumentar entre 3% y 4% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) incluida en el Paquete Económico 2026. Señaló que el incremento afectaría directamente a giros como tienditas, papelerías, cibercafés, estéticas y expendios de snacks, que dependen de productos gravados por este impuesto.

“Sabemos que como contribuyentes tenemos que pagar, pero lo que se pide no es rentable. No hay ventas, el poder adquisitivo de la gente es limitado y con este aumento corremos el riesgo de bajar la cortina”

Señaló que los diputados de distintos partidos han fallado en legislar en favor de la ciudadanía. Durante la protesta, los comerciantes entregaron un oficio dirigido a legisladores federales en el que advierten que, de aprobarse el alza, se debilitará la economía familiar, se reducirá el ingreso en los pequeños negocios y se pondrán en riesgo empleos.

El dirigente pidió a la población no descalificar las protestas como un acto político, al asegurar que: “no se trata de oposición ni del PRIAN, la mayoría de legisladores que aprobarían el alza pertenecen a Morena, PVEM y PT”.

Explicó que en las Fiestas Patrias, el comercio no logró un repunte en ventas, por lo que esperan que la temporada del Día de Muertos mejore su economía.

En Tamaulipas se llevaron a cabo protestas simultáneas en: Ciudad Victoria, El Mante, Reynosa y Matamoros, así como en distintos estados del país.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón