Confirman el fallecimiento del exalcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza

El funcionario señaló la semana pasada que la enfermedad estaba creciendo y dijo que ya no iba a continuar con el tratamiento porque "es pesadísimo"

NUEVO LEÓN, MÉXICO.- La mañana de este martes se informó la muerte de Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro Garza García, en Nuevo León, luego de que hace unos días anunciara que pediría licencia al cargo y luego presentaría su renuncia por su condición de salud.

La noticia fue confirmada por legisladores, políticos y medios de la región, que han enviado sus condolencias a través de redes sociales.

Hasta el momento, el gobierno de San Pedro Garza García, ahora a cargo de Mauricio Farah Giacoman, no ha emitido posicionamiento alguno.

Lamento profundamente el fallecimiento de Mauricio Fernández Garza (@MauricioFdzGa), alcalde con licencia de San Pedro Garza García. Envío un abrazo solidario a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Descanse en paz. pic.twitter.com/AuyzU4oTrN — Waldo Fernández (@FdzWaldo) September 23, 2025

La diputada Claudia Caballero publicó un mensaje en sus redes sociales por el fallecimiento de su tío.

“Gracias por todo lo que hiciste por San Pedro y por Nuevo León, por todas tus enseñanzas, por todo tu cariño y por siempre priorizar el bienestar de los ciudadanos”, añadió.

«Un hombre valiente y comprometido que entregó su vida al servicio público. Abrazo con afecto a su familia y seres queridos», escribió la panista Josefina Vázquez Mota.

Lamento profundamente el fallecimiento de Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García.

Un hombre valiente y comprometido que entregó su vida al servicio público.

Abrazo con afecto a su familia y seres queridos, deseándoles pronta resignación en este momento de dolor.

En… — Josefina Vázquez Mota (@JosefinaVM) September 23, 2025

Fernández Garza padecía cáncer desde hace algunos años y la semana pasada señaló que ya no iba a continuar con el tratamiento porque «es pesadísimo».

«Ya no puedo caminar, la tarea es muchísima y ya no puedo concentrarme, ya no puedo resolver una tarea de 24 horas, aunque sea muy simple, esta semana estuve hospitalizado, la verdad es que el cáncer está creciendo mucho», dijo en conferencia de prensa.

Fernández Garza asumió por primera vez la presidencia municipal en 1989, regresó al puesto en 2009 y obtuvo su tercer mandato en 2015; ganó los comicios en 2024 y su periodo terminaba en 2027.

CON INFORMACIÓN DE LATINUS