Consolida CLCR liderazgo binacional de Nuevo Laredo

La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas participa en Cumbre de Tecnología Fronteriza, celebrada en San Diego California

NUEVO LAREDO, TAM.- La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, participó en la Cumbre de Tecnología Fronteriza (Border Technology Summit) celebrada en San Diego, California.

El evento, organizado por Border Commerce and Security Council y el Institute for Defense and Government Advancement, reconoció el papel fundamental de Nuevo Laredo en el comercio binacional.

Durante la cumbre, Canturosas Villarreal dialogó con autoridades de alto nivel como Susan Thomas, Executive Assistant Commissioner, Office of Trade de U.S. Customs and Border Protection; Diane Sabatino, Executive Assistant Commissioner, Office of Field Operations; y Paul Anthony Perez, representante del National Border Patrol Council, una de las federaciones sindicales más grandes de Estados Unidos.

«En Nuevo Laredo siempre hemos tendido puentes de colaboración, porque entendemos que la cooperación binacional es la clave para consolidarnos como la principal aduana de América del Norte y garantizar que el comercio fluya con seguridad y modernidad», señaló la alcaldesa.

El evento, que se celebra con la participación de figuras destacadas del sector privado y agencias de seguridad de Estados Unidos, busca ser una plataforma de diálogo sobre cómo la tecnología de vanguardia puede fortalecer el comercio internacional.

La cumbre cuenta con conferencias, demostraciones tecnológicas y paneles de discusión que abordarán los retos y oportunidades de la modernización de las operaciones fronterizas.

«Nuestra participación en foros internacionales como esta cumbre reafirma que Nuevo Laredo no solo es el corazón del comercio entre México y Estados Unidos, sino también un aliado estratégico en la construcción de una frontera más competitiva y tecnológica», afirmó.

Entre los principales ponentes y participantes del evento se encuentran altos funcionarios de la Patrulla Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., así como representantes de la Oficina de Operaciones de Campo (CBP) y la Oficina de Asuntos Legislativos.

La invitación a la alcaldesa no solo le permite conocer de primera mano las innovaciones que se presentarán, sino que también le brindará la oportunidad de establecer relaciones estratégicas que pueden beneficiar directamente a su comunidad y a toda la región fronteriza.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON