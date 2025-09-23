Denuncian a intrusa y amenazas en escuela

Padres de familia de la Primaria Guadalupe Mainero denuncian a ex alumna que ha ingresado al plantel, para amenazar a alumnos y ofrecer drogas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Padres de familia de la Escuela Primaria Guadalupe Mainero Juárez, en la colonia Enrique Cárdenas, denunciaron que una exalumna ha ingresado en repetidas ocasiones al plantel disfrazada con uniforme escolar, ofreciendo drogas y amenazando a los alumnos.

La mujer, identificada como Getzali, aprovecha la vulnerabilidad de accesos para colarse durante clases, según los testimonios.

“Nuestros hijos la han visto dentro de la escuela, esto es indignante”, señalaron.

Los padres aseguran que la intrusa ha dañado salones, robado materiales y dejado mensajes intimidatorios.

Aunque ha sido detenida tres veces, siempre queda en libertad.

El director, Julio Treto Alemán, fue señalado por omisión. Los inconformes advierten que podrían cerrar la escuela hasta que se garantice la seguridad.

Exigen la intervención del secretario de Educación, instalación de cámaras y supervisión constante.

“Nuestros hijos merecen estudiar sin miedo, la omisión de las autoridades es intolerable”, advirtieron.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN