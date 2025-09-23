Descarta estado “focos rojos” de inseguridad

El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas, reconoció que aún hay retos, pero que se avanza con apoyo ciudadano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- En Tamaulipas no hay focos rojos en materia de seguridad, aseguró el Secretario General de Gobierno Héctor Joel Villegas González, al señalar que en el caso del homicidio del ex alcalde de Burgos, Jorge Eleazar Galván García se atendió por parte de las autoridades de seguridad el llamado de emergencia.

“Nosotros hasta este momento vemos que vamos avanzando con los indicadores; creemos, como siempre dice el gobernador, no es algo que esté concluido, creo que no es algo que va a concluir nunca, pero podemos ir mejorando con el apoyo, por supuesto, del gobierno, pero también la confianza de la ciudadanía y de la sociedad para poder alcanzar los objetivos deseados”.

Dijo que como parte de las acciones en materia de seguridad para la zona norte, recientemente se entregaron patrullas y equipamiento para la Guardia Estatal y la Fiscalía de Justicia del estado.

“Cerca de la “Y” se fortaleció con unas instalaciones muy amplias, sabemos que es un área por donde transita la mayor parte de tamaulipecos y tamaulipecas y personas que vienen a este estado y otros países”.

Apuntó que Tamaulipas es una entidad de mucha movilidad comercial como turística, “hemos estado al pendiente todos los días, desde la mesa de Construcción para la Paz con todas las autoridades, seguiremos fortaleciendo como lo hemos hecho al día de hoy”.

Reconoció que es necesario que la sociedad colabore a través de la denuncia al 089 y 911 y de manera digital en la página de la Fiscalía del Estado, “que tengan la confianza de transmitírnosla a las autoridades para nosotros hacer lo conducente”.

Sobre el homicidio del ex alcalde de Burgos, Jorge Eleazar Galván García (2018 al 2022) el pasado sábado, dijo que el tema se atendió como se hace con otros hechos de este tipo.

“La muerte de un ciudadano o ciudadana, tenemos que cuidarla entre todos y ver qué sucedió, lamentablemente estamos hablando de un ciudadano ex alcalde, todos los casos para el Estado de Tamaulipas y el gobernador son muy importantes y debemos esclarecer los hechos”.

Cambios en el Gobierno son naturales

Sobre los rumores que en semanas anteriores surgieron sobre su posible salida del gabinete estatal, el Secretario General de Gobierno señaló que si bien los cambios son “naturales” y pueden surgir en cualquier momento, seguirá trabajando como lo ha hecho desde que tomó el cargo.

“Lo mismo que hemos dicho siempre, en todo momento seguir trabajando como lo hemos hechos desde el día 1, hasta el día que a todos nos corresponda, los cambios son naturales y normales, en cualquier momento pueden suceder, en cualquier orden de gobierno, pero nosotros siempre a seguir avanzando de la mano del Gobernador del Estado”.

En tanto, el Secretario de Seguridad Pública, aseguró que el homicidio del ex alcalde de Burgos, sería un hecho aislado.

“Yo lo considero así”, dijo de entrada el General Carlos Arturo Pancardo Escudero, quien explicó que si bien fueron los primeros en atender el llamado de auxilio a las líneas de emergencia, al llegar, el ex alcalde ya había sido trasladado a su domicilio.

“Se escuchó por los C3 y C4 y se acudió, pero ya encontramos nada, ya se lo habían llevado a su casa y allí tomó cartas en el asunto la Fiscalía (de Justicia de Tamaulipas)”.

El mando policial comentó que si bien se tiene presencia con elementos de la Guardia Estatal en todos los municipios, luego de reportarse este hecho de sangre se reforzaría la zona.

“Puede haber un poco más, vamos a incrementar un poco más (la seguridad)”, reconociendo que son los municipios de la frontera donde se requiere más presencia policial.