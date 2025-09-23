Disparan contra escoltas asignados a la hija del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; hay varios heridos

La agresión contra agentes fue confirmada por la Secretaría de Seguridad estatal

SINALOA.- La Secretaría de Seguridad y Protección Pública (SSP) de Sinaloa confirmó que agentes de seguridad fueron objetivo de un ataque armado la tarde del 23 de septiembre. La institución asegura que las personas que viajaban en un autobús no resultaron heridas y están a salvo.

Reportes preliminares, de medios locales, indican que la agresión fue en contra de al menos un escolta asignado a un funcionario de Gobierno. Presuntamente, en el sitio estaba una camioneta oficial designada Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador Rubén Rocha Moya y quien se desempeña como presidenta del DIF estatal.

Es importante recalcar que no hay datos que confirmen que la funcionaria mencionada haya estado al interior de la unidad al momento del ataque.

“Elementos de la Dirección de Servicios de Protección de esta Secretaría fueron agredidos con armas de fuego al circular por el bulevar Jesús Kumate, en la salida sur de Culiacán”, es parte de lo compartido por las autoridades estatales.

De igual manera, la SSP Sinaloa confirmó que “agentes resultaron lesionados”, aunque no determina número ni la gravedad de las heridas. Cabe destacar que los uniformados heridos fueron atendidos por personal médico.

Poco antes de las 6:00 de la tarde, la SSP de Sinaloa detalló que las detonaciones al sur de Culiacán fueron por un intento de robo de la unidad donde viajaban los uniformados.

“En el incidente de este 23 de septiembre de 2025, fue debido a un intento de despojo del vehículo en el cual viajaban los dos elementos heridos».

CON INFORMACIÓN DE INFOBAE