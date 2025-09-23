«En el vehículo viajaba mi nieta»: Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, tras agresión a camioneta en Culiacán

Mediante su cuenta en la red social X, el gobernador de Sinaloa señaló que en la camioneta agredida por sujetos armados viajaba su nieta

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señaló que en una camioneta agredida por civiles armados durante la tarde de este 23 de septiembre en calles de Culiacán viajaba una de sus pequeñas nietas.

Mediante su cuenta oficial en la red social X, el gobernador de la entidad refirió que la menor se encuentra en buen estado de salud, aunque el conductor de la unidad resultó lesionado.

“Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica.

“En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía”, explicó el mandatario en un breve mensaje publicado en la red social.

El ataque a la unidad del gobierno del estado, asignada a Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador y quien se encuentra al frente del DIF Sinaloa, se registró alrededor de las 14:00 horas mientras la camioneta circulaba por la avenida Jesús Kumate.

Fruto de la agresión, una unidad de transporte de pasajeros de la línea Omnibus de México resultó afectada, aunque ninguno de sus tripulantes resultó lesionado. Hasta el momento no se han informado detenciones por estos hechos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO