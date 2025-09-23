FGJT identifica restos humanos localizados en Reynosa

Es solo una víctima identificada, Edgar Abraham "N"; investigan a su pareja como autora intelectual

REYNOSA, TAMAULIPAS.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) confirmó la identidad de los restos humanos localizados en distintos puntos de la ciudad y señaló que corresponden a Edgar Abraham “N”, quien fue víctima de un asesinato con características de extrema violencia.

De acuerdo con la dependencia, el torso de la víctima fue hallado la mañana del lunes dentro de una maleta abandonada en las inmediaciones de un plantel de educación básica, en la colonia Granjas Económicas.

Posteriormente, durante la madrugada de este martes 23 de septiembre, fueron encontrados en la colonia Jarachina Norte los demás restos del cuerpo —brazos, piernas y cabeza—, lo que permitió establecer de manera plena su identidad.

Las autoridades también informaron que el vehículo de Edgar Abraham fue localizado en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, donde aparentemente fue abandonado tras el crimen.

Fuentes cercanas a la investigación revelaron que hasta el momento hay tres personas detenidas en relación con el caso, entre ellas la pareja sentimental de la víctima, quien es señalada como probable autora intelectual del homicidio.

La FGJT indicó que las indagatorias continúan para esclarecer los hechos, determinar el móvil del crimen y fincar responsabilidades legales a los involucrados.

Por. Agencia ANTAM