ICE usa tema de Pokémon para sus celebrar sus redadas migratorias: «Atrápalos a todos»

El Departamento de Seguridad Nacional publicó un video en redes celebrando redadas migratorias con la música de Pokémon, generando críticas por uso de propiedad intelectual y tono controvertido.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha generado controversia tras la publicación de un video en sus redes sociales que celebra las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El video, titulado «Gotta Catch ‘Em All» («¡Hay que atraparlos a todos!»), utiliza la icónica música del anime de Pokémon y presenta imágenes de arrestos de migrantes, combinadas con escenas del anime y tarjetas ficticias de Pokémon que muestran a las personas detenidas junto con los delitos que se les imputan.

Una imagen muestra una tarjeta coleccionable simulada creada por el DHS, que presenta la foto policial de un hombre identificado como Lorenzo Menéndez González junto a la bandera de Cuba. La tarjeta lo identifica como condenado por homicidio en Austin, Texas, por el cual fue sentenciado a 25 años de prisión.

Otra imagen muestra otra tarjeta coleccionable simulada, con la foto policial de un hombre identificado como Moisés López Zepeda con la bandera de México de fondo. La tarjeta indica que fue condenado por homicidio involuntario en estado de ebriedad con un vehículo en el condado de Rockwall, Texas, y sentenciado a 12 años de prisión.

El video también muestra la foto policial de un hombre identificado como Nery García Linares con la bandera de Guatemala como fondo. Según el video del DHS, fue condenado en Trenton, Nueva Jersey, por poner en peligro el bienestar de un niño de 4 años mediante conducta sexual y condenado a tres años de prisión. El DHS también compartió un GIF de Pikachu con la leyenda que dice «El nuevo recluta de la Patrulla Fronteriza».

La publicación fue compartida en las cuentas oficiales de X y TikTok del DHS, alcanzando más de 30 millones de visualizaciones en X y 3.8 millones en TikTok. La inclusión de la música y los elementos visuales de Pokémon ha generado críticas por el uso no autorizado de propiedad intelectual, ya que Nintendo posee una participación significativa en la franquicia.

Usuarios en redes sociales han expresado su indignación, señalando que el video trivializa las detenciones y utiliza la propiedad intelectual de Pokémon sin permiso. Hasta el momento, Nintendo y The Pokémon Company no han emitido comentarios públicos sobre el uso del tema musical en el video del DHS.

Este incidente no es el primero en el que el gobierno de Estados Unidos se ve envuelto en controversias por el uso no autorizado de propiedad intelectual. En agosto de 2025, un video de propaganda del ICE fue retirado por derechos de autor debido al uso de la canción «Public Service Announcement» de JAY-Z.

La campaña del DHS forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Donald Trump para intensificar las deportaciones y reforzar su mensaje de control migratorio. Hasta la fecha, se han registrado más de 109 mil detenciones, un aumento del 120% en comparación con el período anterior.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR