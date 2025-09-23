«Influencer» intenta pagar departamento con publicaciones en redes sociales y desata las críticas

Un tiktoker intentó conseguir un departamento de lujo en Querétaro a cambio de publicar historias en sus redes sociales durante 30 años.

En el mundo de las redes sociales sin duda se ve de todo, desde quienes crean contenido útil, hasta aquellos que solo bailan frente a una cámara a cambio de likes.

Y aunque esta estrategia ha servido a decenas de personas para convertirse en influencers y ganar notoriedad, también hay quienes creen que tener más de mil seguidores los convierte, de inmediato, en celebridades.

Los ejemplos abundan, como el de aquellos creadores de contenido que buscan obtener costosos productos o servicios a cambio de un post o una recomendación en sus redes. Incluso, algunos llegan a exhibir a restaurantes y otros negocios por no reconocerlos como “figuras del internet”, una práctica que lamentablemente se ha extendido y que no es más que un abuso.

Rugido de tripas, tiktoker ofrece posteos a cambio de un departamento

Recientemente comenzó a circular en redes sociales un post en el que internautas exhiben a un supuesto influencer que intentó comprar un lujoso departamento en Querétaro a cambio de nada menos que publicaciones en sus cuentas de Facebook, Instagram y TikTok.

En el post, que está causando todo tipo de reacciones, se muestra cómo el creador de contenido se comunica con una inmobiliaria a través de WhatsApp y comienza a presumir su supuesta influencia en redes sociales, donde asegura tener más de 100 mil seguidores y publicaciones que superan las 500 vistas.

“Soy creador de contenido en diversas redes sociales. En IG tengo más de 100 mil seguidores, en TikTok casi 50 mil y en Facebook 20 mil… Estoy buscando un departamentito en Querétaro, algo chiquito de dos o tres recámaras”, se lee en la publicación.

Sin embargo, lo más inquietante del asunto ocurre cuando esta persona intenta negociar la compra de un departamento dúplex a cambio de publicaciones en sus redes sociales.

“Mi propuesta es la siguiente: si ustedes me dan un depa o dúplex, yo puedo publicar dos historias al día en mis distintas redes sociales durante todo el tiempo que duraría un crédito hipotecario”, señala la increíble propuesta.

El supuesto influencer incluso se ofrece a acudir con un notario para que todo sea transparente, aparentemente ignorando que una vivienda puede tardar en pagarse hasta 30 años, y que para muchas personas es difícil, o incluso imposible, acceder a una, aun con años de trabajo.

La inmobiliaria no respondió a la descabellada propuesta; sin embargo, el mensaje provocó toda clase de reacciones entre los internautas, quienes calificaron al supuesto influencer de aprovechado, e incluso de ignorante.

¿El tiempo que dure un crédito hipotecario? ¿30 años publicando historias todos los días?”,

“Pasen el nombre para reírnos todos”,

“Hasta aquí se oyen cómo le truenan las tripas de hambre”,

“Soy profesional inmobiliario y en mis 50 años de oficio he escuchado todo tipo de propuestas, pero esta superó lo conocido”,

“Su error fue decir que es creador de contenido. Eso no te asegura las cosas en los establecimientos; mejor hubiera dicho que es un muerto de hambre sin dinero ni hogar”, fueron algunos de los comentarios.

Actualmente, en México existe un grave problema de acceso a la vivienda para miles de personas, principalmente jóvenes, quienes, a diferencia de sus padres, no pueden adquirir una casa debido a los bajos salarios, los altos requisitos para hacerlo y la especulación inmobiliaria que persiste en diferentes ciudades.

