La ONU alerta: “Una ola de misoginia recorre el mundo”

El secretario general enfatizó que las mujeres siguen estando subrepresentadas en los espacios de poder

Nueva York, 22 de septiembre de 2025.— En el marco del trigésimo aniversario de la Declaración de Beijing sobre la igualdad de género, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que una ola de misoginia está recorriendo el mundo, alertó que los derechos conquistados por las mujeres en las últimas décadas enfrentan un retroceso alarmante y que los discursos de odio y la discriminación vuelven a ganar terreno.

Guterres señaló que la misoginia no solo se expresa en violencia directa o en leyes restrictivas, también se manifiesta en nuevas formas como los sesgos de los algoritmos y las desigualdades en el acceso a la tecnología, apuntó que la inteligencia artificial está reproduciendo estereotipos de género y ampliando brechas en el mercado laboral y en la vida pública.

El secretario general enfatizó que las mujeres siguen estando subrepresentadas en los espacios de poder y que los ataques contra sus derechos, desde el acceso a la salud reproductiva hasta la participación política, son cada vez más frecuentes, “lo que se logró con décadas de lucha no puede darse por sentado, está en riesgo”, afirmó.

ONU Mujeres advirtió que los avances hacia la igualdad han sido “lentos y desiguales” y que la violencia contra mujeres y niñas permanece como una crisis global sin resolver, subrayó que la misoginia está siendo utilizada como herramienta política y cultural para frenar los cambios que se habían alcanzado desde Beijing 1995.

La sesión especial en la Asamblea General estuvo marcada por llamados a frenar el retroceso y a redoblar compromisos, diversos líderes lamentaron la falta de progreso y coincidieron en que sin igualdad de género no habrá paz ni desarrollo sostenible, la ONU cerró el encuentro con una advertencia clara: la misoginia no es un rezago del pasado, es un desafío del presente que amenaza el futuro.

Por. Staff