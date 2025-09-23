Mujer pierde la vida en choque de auto con vaca en Altamira

La Policía Investigadora y peritos de la Fiscalía, fueron los responsables de tomar conocimiento de los hechos

ALTAMIRA, TAM.- Una mujer perdió la vida después de que el auto en el que viajaba se impactara con una vaca en el municipio de Altamira.

El accidente fue reportado a las 19:34 horas de este lunes en el Bulevar de los Ríos y la víctima fue identificada como Lina Karina de 43 años de edad.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, en el carro también iba Alberto G, quien resultó lesionado y paramédicos que atendieron la emergencia lo trasladaron al hospital.

La víctima, quien al parecer era trabajadora de salud, vestía un uniforme quirúrgico y tenía lesiones visibles en el rostro, mientras que la vaca animal también murió en el lugar.

Personal de seguridad del Puerto de Altamira y elementos de la Guardia Nacional División Caminos realizaron el acordonamiento y solicitaron la intervención de la autoridad ministerial.

La Policía Investigadora y peritos de la Fiscalía, fueron los responsables de tomar conocimiento de los hechos; el cuerpo de la mujer fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Hace un año, la Dirección de Bienestar Animal de Altamira anunció la realización de operativos para retirar los caballos o vacas que estén en la vía pública, el propósito era evitar accidentes

A los dueños se les da un plazo para que reclamen a los animales y previo pago de la multa se hace la devolución, de lo contrario el ayuntamiento de Altamira tiene la facultad de organizar una subasta para cubrir los gastos de manutención.

Por Óscar Figueroa

La Razón