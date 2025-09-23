Rockdrigo, leyenda del rock en español de Tampico para el mundo

TAMPICO, TAMAULIPAS.- «Rockdrigo» conocido como «El Profeta del Nopal» o «El sacerdote del rock» nació en Tampico, pionero del rock en español y creador del movimiento rupestre en el mundo.

El periodista mexicano, José Agustín(de férrea postura); escribía que «Rockdrigo» era muestra de un rock complejo, crítico e inteligente.

A los 34 años Rockdrigo perdió la vida en el sismo del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México junto a su novia, la profesora francesa Françoise Bardinet. Ahí nació su leyenda que quienes conocieron exigen que no muera.

ORÍGENES

Para documentar a Rockdrigo acudimos a Ricardo Ramírez Romero, integrante de Rescate Histórico de México informó que Rodrigo Eduardo González Samano nació el 25 de diciembre de 1950, fue su padre, Manuel González Samano y su madre, Angelina Guzmán de González. Vivió en la calle Eucalipto de la colonia Altavista (a media cuadra de las oficinas de Comapa Sur) hasta que su padre, lo envió a estudiar a Xalapa, Veracruz. Sin embargo, no terminó su preparación académica y se fue a México.

Desde la capital del país compartió al mundo su rock rupestre.

Rockdrigo es líder del Colectivo Rupestre de los cantantes errantes: Roberto Ponce, Nina Galindo, Rodrigo González, Roberto González, Eblen Macari Graniel, Rafael Catana Cruz y Fausto Arrellin.

Autor de: «No tengo tiempo de cambiar mi vida» reflexionaba sobre la rutina y ¿presagiaba su final?

«Camino automático, en una alfombra de estatuas

Masticando en mi mente, las verdades más sabidas

Y como lobo salvaje, que ha perdido su camino,

He llenado mis bolsillos, con escombros del destino»

En «Huapanguero» plasmó sus raíces huastecas, y la emblemática: «Estación del Metro Balderas», una metáfora de la vida en el Metro de la CDMX que causó controversia porque Alex Lora la grabó en 1985, duramente criticado por modificar la letra y la música:»es un pecado, pero siendo Alejandro Lora, y al ser rock and roll eran grandes amigos, no pasa nada. Se pelearon, no cotorrearon. No pasó nada… Metro Balderas llegó a la Warner Electra Atlantic(WEA) esa canción de Rockdrigo llegó a miles de personas por la compañía disquera»; explicó Ramírez Romero.

Rodrigo Eduardo González Samano fue amigo de grandes exponentes del rock mexicano: Alejandro (Alex) Lora del Tri y Javier Batiz.

«Su música fue independiente, en ese momento había grabado un cassette, ya había compuesto muchas otras canciones esperando a que grabara. En el Distrito Federal su música tuvo un gran auge, un gran éxito en el movimiento subterráneo»

Rockdrigo tiene una hija, Amanda Lalena González Escalante; a su hermana la Doctora, Genoveva González Samano que preserva su legado; su sobrina, Andrea Altamirano González, familiares, amistades y seguidores.

El viernes 19 de septiembre en la plaza de Armas se develó una placa conmemorativa en forma de una de las guitarras acústicas Yamaha que le acompañó y en la que se lee:«Por ser historia del rock mexicano, Tampico tu puerto te recuerda… Siempre a tiempo para que atraquen tus canciones, nuestras y del mundo. Gracias, Rockdrigo. En ese espacio público; su sobrina, Andrea en representación de su madre, Genoveva, hermana de Rodrigo Eduardo que por razones de salud no pudo asistir; leyó el mensaje en el que refirió que al ídolo se le rindió un homenaje simultáneo no sólo en su tierra natal, Tampico sino a nivel nacional y en el extranjero en: Los Ángeles, California y Francia. Tampico, la ciudad que lo vio nacer fue la sede durante dos días del «Rockdrigo Fest», uno de éstos en la velaria del Recinto Ferial a dónde fueron convocados a participar artistas y en dónde expertos críticos del rock, señalaron fallas en la difusión del tributo:»Rockdrigo merecía más que ausencia. Juntan más personas los bailes los domingos en la plaza Hijas de Tampico».

«Lo estaremos recordando con su brillante sonrisa, poeta de ágiles versos, enamorado de su musa. Mi tía Francoise con la que abrazados recibieron la muerte hace 40 años en el terrible terremoto de la Ciudad de México» expresó Andrea aquel viernes 19 de septiembre de 2025

ROCKDRIGO Y LA SEÑAL DESDE EL MÁS ALLÁ

En el homenaje a Rockdrigo en la plaza de Armas, el escritor e investigador de fenómenos paranormales, Carlos Trejo recordó que visitó la tumba de Rockdrigo en el cementerio municipal de Tampico y ocurrió un fenómeno fuera de serie.

«Cuando pedimos una manifestación cayó un rayo y se prendió un árbol junto a la tumba, una investigación muy interesante. A partir de ahí, consideré que se le diera el valor que tenía. Así como teníamos un rey, Elvis Presley… En México también teníamos un rey que se llamaba Rockdrigo. De ahí basa lo que es el rock urbano, se me hacía injusto que no se le diera el reconocimiento que merece»

AMANDITITITA Y «ALGÚN DÍA CONTARÉ ESTA HISTORIA»

Para conocer más sobre «Rockdrigo»; su hija, Amanda Lalena González Escalante (cantante conocida como Amandititita) hija de Mireya Escalante y Rodrigo Eduardo González Samano, nacida en 1979. Tenía seis años de edad cuando su padre perdió la vida. Amanda, es escritora profesional y este año lanzó su

autobiografía: «Un día contaré esta historia» en la que plasma sus memorias.

«En este 2025, Amanda Lalena Gonzniña Escalante «Amandititita» acaba de publicar su autobiografía, se llama:»Algún día contaré esta historia» y es un testimonio desgarrador porque habla a profundidad de su padre, de Rockdrigo, de Tampico habla mucho. Hay un capítulo que se llama:»Eucalipto» y «Amandititita» de niña vivió en la casa de los papás de Rockdrigo. Quien quiera conocer más de Rockdrigo tiene que leer su historia ocurrida de niña 8,9 años» manifestó Ricardo Ramos Romero integrante de Rescate Histórico de México.

ROCKDRIGO ÍCONO MUNDIAL ANALIZADO EN ESPAÑA

Rodrigo Eduardo González Samano fue inspiración para Jesús Nieto Rueda, estudiante de Guanajuato que el 18 de octubre de 2016 en Barcelona, España publicó la tesis doctoral de 405 páginas: «Una poética de la crisis. Aproximación sociocultural a la canción urbana de Rodrigo González».

«La tesis propone una revisión de la producción musical del músico y cantante mexicano de rock urbano Rodrigo González, conocido como Rockdrigo, figura principal del llamado movimiento Rupestre durante los años 80 en la Ciudad de México. Se discute el fenómeno desde su contexto social, económico y cultural, al igual que en un análisis detallado de las canciones a la que perteneció González puede identificarse como una de transición entre la época en que el rock fue orillado a los márgenes de la sociedad, y en términos geográficos a La generaclas orillas de la Ciudad de México, debido a la tendencia conservadora que lo consideraba subversivo»; puntualiza Nieto Rueda en su estudio.

ROCKDRIGO TENDRÁ UNA ESTATUA EN TAMPICO

En el homenaje a 40 años de la muerte del creador del movimiento rupestre en la plaza de Armas, la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya anunció que Tampico quiere tener una estatua de «Rockdrigo» similar a la del metro Balderas y expresó que se prevé lanzar una convocatoria para invitar a la ciudadanía a donar llaves, el escultor de la que se encuentra en la Capital del país donará su trabajo, indicó.

«Queremos también una estatua como la del Metro Balderas aquí en nuestra ciudad para seguir haciendo un homenaje»

En esta iniciativa, Ricardo Ramírez considera necesaria la retribución de la labor al creador de la estatua de Rockdrigo al considerar que: «debe de ser un adulto mayor y aunque quiera donar su trabajo, debe de tener un pago».

El intérprete de rock en español fue grabado por sus amistades desde sus inicios en Tampico, en radio y en televisión en canal 11… la atesorada información pudo rescatarse tras el sismo de 1985.

Este 2025, el Museo de la Ciudad Tampico recibió la donación de un cancionero de Rodrigo Eduardo González Samano, lo que agradeció su directora, Elvia Holguera Altamirano.

Rockdrigo, nacido en Tampico, profeta fuera de su tierra y ciudadano del mundo sigue vivo en los corazones de sus leales seguidores que se han encargado de no dejarlo morir en el olvido.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

23 de septiembre de 2025