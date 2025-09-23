VIDEO: Dos mujeres agreden a un hombre, luego lo acusan de acoso en el Metro de CDMX

“¿Va a dejar que me peguen?... yo no les estaba haciendo nada para que me agredan”, argumentó el joven a los oficiales mientras la mujer lo amenazó con meterlo a la cárcel

Un enfrentamiento entre dos mujeres y un hombre dejó sorprendidos a los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC Metro), luego de que dos mujeres agredieran física y verbalmente a un hombre y después lo acusaran de acoso. El Metro aclaró que detuvieron la riña y realizan las indagatorias para verificar si los oficiales actuaron respecto a los protocolos.

Todo quedó registrado por la víctima, aunque se desconoce cómo comenzó el desacuerdo entre las tres personas, la grabación hecha por el sujeto muestra como él se encuentra en el andén esperando el Metro y delante de él está una mujer a quien acusa de empujarlo y no respetar su espacio vital y empujarlo, la fémina y su acompañante comienzan a insultarlo y hacer señas obscenas ante el celular.

Aparentemente serían madre e hija quienes comienzan a agredir a golpes al joven, la de menor edad le da puñetazos mientras su supuesta madre le pide que ya lo suelte y él sigue grabando y evidenciando el comportamiento agresivo de las usuarias.

El sujeto le dice “pin… vieja histérica” mientras que la mujer le responde “pin… resentido, marihuano” y el hombre agrega que se ve como son de resentidas las mujeres mientras la mujer comienza a decirle que lo ame, mandar besos y después lo vuelven a golpear, quitándoles los lentes y gorra.

Nuevamente las féminas vuelven a agredir al joven, golpeándole la cabeza y una saca su celular para grabarlo e incluso hasta le tiran el celular, mientras los demás usuarios les piden a las agresoras que paren.

“Ahí está la violencia de estas dos viejas”, grita el joven.

Después ellas lo confrontan diciéndole que cuál es su problema y que le faltó al respeto a una mujer y ellas lo vuelven a amenazar con golpearlo, él agraviado aclara que no les faltó al respeto que solo documenta sus acciones y la mujer le tira la gorra de un golpe.

Hasta que llega un policía y ellas comienzan a acusar al hombre, afirmando que él las estaba acosando pero el sujeto muestra el golpe que trae en la ceja que le provocaron las mujeres, pero ellas insisten en que les faltó al respeto. Los policías comienzan a escuchar ambas partes para mediar la situación.

“¿Va a dejar que me peguen?… yo no les estaba haciendo nada para que me agredan”, exclamó el joven.

La víctima les pregunta a los usuarios si les hizo algo a las mujeres para que se pusieran así pero nadie intervino para respaldar la versión de las mujeres y la mamá lanza otra amenaza para el joven.

“Tengo un cu… en el reclusorio por pasarse de ve … no me cuesta meter a otro”, amenaza la mujer.

El Metro señaló que además de intervenir y realizar las investigaciones, ninguna de las partes quiso proceder legalmente.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO