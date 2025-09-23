VIDEO: Escalera eléctrica y teleprompter dejan de funcionar justo cuando Donald Trump los usaba en la ONU

El mandatario estadounidense aprovechó la situación para criticar a las Naciones Unidas señalando que la organización no cumple de manera eficaz a la paz mundial

Este martes 23 de septiembre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania vivieron varios momentos incómodos frente a las cámaras de televisión de todo el mundo provocando una reacción inesperada por parte de uno de los hombres más poderosos del planeta.

El primer incidente vergonzoso ocurrió cuando Donald Trump y Melania ingresaron a las instalaciones de la sede de la ONU, ambos utilizaban una de las dos escaleras eléctricas, y esta se detuvo justo cuando comenzaban a subir. Sin embargo, esto no detuvo a la primera dama de los Estados Unidos y decidió subir por sus propios medios, mientras detrás de ella la seguía el mandatario estadounidense y su comitiva.

Más tarde en su discurso ante la Asamblea General, el teleprompter de Trump se apagó y fue, entonces, que el mandatario aprovechó la situación para criticar a la ONU, sugiriendo que la organización no cumple con su potencial y no contribuye de manera eficaz a la paz mundial.

Trump arremete contra las Naciones Unidas por vergonzosos momentos

Así fue su reacción: «No me importa dar este discurso sin teleprompter porque el teleprompter no funciona. No obstante, me siento muy feliz de estar aquí con ustedes, de esta manera se habla más desde el corazón y solo puedo decir que quien esté operando esté teleprompter está en serios problemas”.

Donald Trump aseguró que puso fin a siete guerras, negocio con los líderes de cada uno de esos países y ni siquiera recibió una llamada telefónica de las Naciones Unidas, ofreciéndole ayuda para cerrar un acuerdo.

Lo único que obtuve de las Naciones Unidas fue escalera eléctrica que al subir se detuvo justo en medio, y si la primera dama no estuviera en forma se habría caído, pero está en muy buena forma, los dos estamos en buena forma. Y luego un teleprompter que no funcionaba. Estas son las dos cosas que obtuve de las Naciones Unidas una escalera defectuosa y un teleprompter defectuoso. Muchas gracias y por cierto ahora acaba de funcionar”, dijo el mandatario estadounidense.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO