VIDEO: Joven denuncia que su ex le rompió el título universitario tras acusarlo de ser infiel

Una usuaria de TikTok identificada como Samantha compartió el trago amargo que vivió tras enfrentar a su ex pareja por una supuesta infidelidad.
Según relata en un video que pronto se volvió viral, todo ocurrió durante las fiestas decembrinas. Tras confrontarlo por una traición que, según ella, sucedió en Navidad, la respuesta de su ex no fue una explicación ni una disculpa, sino una venganza desproporcionada: romper su título universitario.
“Imagínate años de desvelos, tareas, exámenes y esfuerzo… para que alguien venga y te rompa tu título por enojo”, expresó Samantha visiblemente afectada. El título, que aún estaba en casa de su ex pareja, fue utilizado como herramienta de chantaje. Después de negarlo todo, él comenzó a exigirle que le dijera quién le había contado sobre la infidelidad. Ante la negativa de ella, cumplió su amenaza.
@daniela.samanthaa
🤡🤡🤡 contexto de MI TÍTULO ROTO dije demasiadas veces mi tutulo* pero MITITULO🙄
Samantha explicó que recibió una imagen que le confirmaba lo peor su documento académico, el símbolo de años de estudio, estaba destrozado. Pero cuando intentó recuperar al menos los restos del título, él le respondió que ya los había tirado a la basura.
En TikTok, cientos de usuarios expresaron su apoyo a Samantha, resaltando que el daño no solo fue material, sino profundamente emocional. Muchos coincidieron en que ese tipo de acciones traspasan cualquier límite, especialmente cuando se trata de un logro académico tan significativo.
CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR