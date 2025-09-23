VIDEO: Polémica por presunta manipulación de primer finalista de La Casa de los Famosos

La designación de Mar Contreras como primera finalista de La Casa de los Famosos 2025 desató fuertes acusaciones de manipulación

Un nuevo episodio de polémica sacude a La Casa de los Famosos México 2025. La noche del 22 de septiembre, Mar Contreras consiguió su pase a la final tras superar una dinámica de eliminación que parecía definirse por el azar.

Sin embargo, la euforia duró poco: las redes sociales encendieron la alerta sobre un presunto fraude en el proceso.

El cuestionamiento surgió luego de que circulara un video viral en X y TikTok, donde se observa a Aldo de Nigris haciendo movimientos con la cabeza y el brazo justo cuando Mar Contreras dudaba entre dos cajas en la etapa decisiva. Internautas interpretaron esos gestos como señales para guiarla hacia la caja ganadora.

La polémica: ¿se frustró un plan a favor de Dalílah Polanco?

De acuerdo con los comentarios en redes, la supuesta intervención de Aldo de Nigris habría frustrado la llegada de Dalílah Polanco a la final. “Aldo desde que quedó eliminado, comenzó a gritarle a Mar que tomara las de ese lado”, señalaron usuarios en diversas crónicas digitales.

Otros mensajes reforzaron las sospechas: “Producción ya sabía dónde estaba” y “Querían repetir la misma historia de fraude”. El malestar aumentó cuando se difundió que las cajas con catálogos se colocaron, presuntamente, en la parte posterior de donde se encontraba Dalilah Polanco, lo que habría reducido sus posibilidades.

Viejas heridas que vuelven

La controversia reavivó los recuerdos de la primera temporada, en 2023, cuando Poncho de Nigris también fue protagonista de un escándalo similar. En aquella ocasión, la boxeadora Barby Juárez estuvo a punto de beneficiarse de un gesto de Galilea Montijo, quien supuestamente señaló la ubicación del premio mayor. Fue entonces que Poncho intervino y alertó a Nicola Porcella, quien terminó llevándose el triunfo en esa dinámica.

Los fans no olvidan ese episodio y lo recordaron en la discusión actual: “Las cajas debieron estar en estantes a la vista de todos, como en la segunda temporada… fueron muy evidentes con la trampa para Barby”.

El silencio de la producción de La Casa de los Famosos 2025

Hasta ahora, la producción de La Casa de los Famosos México no ha emitido una postura oficial sobre las acusaciones. Mientras tanto, la controversia suma un capítulo más a la larga lista de reclamos de los seguidores del reality sobre posibles favoritismos y manipulaciones en la competencia.

Lo único confirmado es que, en medio del escándalo, Mar Contreras se convirtió en la primera finalista de la edición 2025.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR