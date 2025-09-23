‘Vigilan’ aves en Playa Miramar

Mantienen vigilancia epidemiológica tras la detección de aves de vida silvestre afectadas por gripe aviar H5 en Playa Bagdad, en Matamoros

Las autoridades de Salud en la zona sur de Tamaulipas se mantienen en vigilancia epidemiológica tras la detección de aves de vida silvestre afectadas por gripe aviar H5 en Playa Bagdad, en Matamoros.

El doctor Nicolás Berumen, titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 12, explicó que, aunque hasta el momento no hay reportes de mortandad de aves en la franja costera del sur, el protocolo de vigilancia ya está activo.

“Sí, aquí estamos en alerta. Tenemos un biólogo en Victoria que está monitoreando, y en Playa Miramar se mantiene vigilancia constante”, dijo.

Durante el día de ayer fue confirmado la presencia del virus en una gaviota muerta.

Hasta el momento más de 400 aves muertas fueron sepultadas para evitar la propagación.

En el caso de la zona sur, las dependencias federales, estatales y municipales, comentó están trabajando de forma coordinada.

“Lo más importante aquí es garantizar que, en el caso de que se llegue a dar una situación de estas, actuar de manera inmediata”, afirmó.

Berumen advirtió que la ciudadanía no debe tocar ni manipular aves muertas o enfermas que pudieran aparecer en la playa.

“Por cualquier circunstancia que lleguen a encontrar un ave, no la vayan a agarrar, no la vayan a manipular. Que se alejen y la reporten, porque este tipo de enfermedad se transmite a través de los fluidos por contacto”, precisó.

El responsable sanitario agregó que se han definido puntos de contacto en Playa Miramar para recibir reportes inmediatos. “Ahí tenemos personal que trabaja en el municipio, en el gobierno estatal y federal; por ejemplo, los salvavidas y las torres de vigilancia, además del control de mando en la Plaza Gobernadores”, puntualizó.

Finalmente, hizo un llamado a la prevención: “A través de los medios de comunicación se está informando para que las personas estén enteradas. Si las personas acuden a bañarse y ven un ave, mientras no la toquen no va a haber problema de contagio”.

Recomendaciones para visitantes de Playa Miramar ante alerta por gripe aviar

No tocar aves muertas o enfermas (ni gaviotas, pelícanos u otras especies marinas).

Evitar el contacto directo con plumas, fluidos o restos de aves.

Mantener distancia de cualquier ave que se observe en condiciones anormales.

Reportar de inmediato al personal de guardavidas, torres de vigilancia o a la Plaza Gobernadores.

No manipular ni trasladar aves; el manejo corresponde solo a personal especializado en salud y medio ambiente.

👉 Autoridades sanitarias reiteran que mientras no exista contacto directo, no hay riesgo de contagio para los bañistas.

Por José Luis Rodríguez Castro / La Razón