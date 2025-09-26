Últimos días para que acudan a tramitar su testamento a bajo costo

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Los notarios públicos de la zona están dedican el mes de septiembre al mes del testamento para que la población acuda a realizar este trámite.

Y de esta manera no dejen ningún problema al morir con el reparto de sus bienes explico la notaría pública Gabriela Sanmiguel.

“ La ciudadanía debe de aprovechar este mes de septiembre que es el mes del testamento, y este trámite tiene el mismo costo que el año pasado que es de 3000 pesos” señaló.

Ya quedan los últimos días de esta campaña donde el trámite se encuentra a una cantidad simbólica para que la población pueda estar acudiendo y cumpliendo con este trámite .

“ Recuerden que el testamento es únicamente un documento donde vamos a establecer qué es lo que queremos que pase con nuestros bienes cuando ya no estemos, pero nosotros seguimos siendo dueños de nuestras propiedades” indicó .

El hecho de dejar este documento, evita problemas al momento de la repartición de los bienes entre los familiares.

Por Mario Prieto.